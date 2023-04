Europa League: Roma-Bayer Leverkusen e Juventus-Siviglia saranno le semifinali

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Definite le semifinali dell’Europa League, con una finale tutta italiana ancora possibile.

La Juventus infatti pareggia per 1 a 1 a Lisbona ed elimina lo Sporting, guadagnandosi il pass per la semifinale dove affronterà il Siviglia, che a sorpresa ha travolto il Manchester United per 3 a 0.

La Roma, dopo aver eliminato il Feyenoord ai supplementari, si scontrerà invece con i tedeschi del Bayer Leverkusen che hanno battuto 4 a 1 i belgi del Union St. Gilloise sul loro campo.