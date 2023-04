(LIVE!) ROMA-FEYENOORD: 4-1 (60′ Spinazzola, 80′ Paixao, 89′ Dybala, 101′ El Shaarawy, 110′ Pellegrini). Il VAR convalida il poker giallorosso!

AS ROMA NEWS – Un Olimpico tutto giallorosso si prepara a spingere la sua Roma verso la semifinale di Europa League. Per riuscirci, bisogna però battere il Feyenoord con due gol di scarto.

L’1 a 0 dell’andata mette gli olandesi in una posizione di leggero vantaggio in vista della decisiva sfida di stasera. Mourinho però confida nella forza della propria squadra e nella spinta del pubblico per realizzare un’altra impresa.

Vi lasciamo al racconto del match, che si preannuncia particolarmente intenso e ricco di emozioni. Forza Roma.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

110′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Il VAR cambia tutto, il gol di Pellegrini è regolare!!! La Roma cala il poker, l’Olimpico è in festa!!

110′ – Gol annullato a Pellegrini per fuorigioco di Abraham! Il Var controlla!

108′ – Ammonito Dybala per perdita di tempo.

106′ – Via agli ultimi 15 minuti di partita. Due cambi nel Feyenoord: dentro Lopez e Dilrosun. Nella Roma dentro Kumbulla, fuori El Shaarawy.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

105′ – Finisce il primo tempo supplementare. La Roma è avanti di un gol, ma mancano ancora 15 minuti.

101′ – GOOOL GOOOL GOOOOOL GOOOOOOOOOOOL!!! EL SHAARAWY! Pellegrini lancia Abraham, cross in mezzo per il Faraone che con la punta batte Bijlow!!

97′ – PALO ROMA! Ibanez ancora una volta coglie il legno dopo un grande stacco in area, poi Abraham non riesce a buttarla dentro!

96′ – OCCASIONE ROMA! Dybala ci prova dal limite, Bijlow in angolo!

94′ – OCCASIONE FEYENOORD: Gimenez tutto solo a centro area calcia alto! Che rischio!

91′ – Si ricomincia. Nel Feyenoord dentro Pedersen al posto di Szymanski.

SECONDO TEMPO

90’+5′ – Finiscono i tempi regolamentari: si va ai supplementari. La Roma meritava di aver già in tasca la qualificazione, ma ci sarà ancora da soffrire. Dybala, con una giocata da campione, rimette in corsa i giallorossi dopo il gol di Paixao. Pesantissima la perdita di Smalling, uscito dal campo infortunato.

90’+4′ – OCCASIONE ROMA! Ancora Dybala calcia in porta, salva Bijlow|

90′- Cinque minuti di recupero.

89′ – GOL GOOOL GOOOOOOOOOOOOL!!! DYBALA!!!! Ci pensa la Joya che in area controlla, si gira e calcia battendo il portiere! Assist di Pellegrini!!

85′ – Dybala ci prova con un sinistro al volo, palla alta.

80′ – GOL FEYENOORD. Segna Paixao, che batte di testa lasciato completamente solo in area.

78′ – CAMBIO ROMA: dentro Celik, fuori Smalling.

77′ – Si fa male Smalling, problema muscolare. Si prepara Celik.

75′ – GOL ANNULLATO A CRISTANTE! L’arbitro fischia un fallo in attacco a Abraham!

73′ – CAMBIO FEYENOORD: dentro Danilo, fuori Jahanbakhsh.

72′ – CAMBI ROMA: dentro Ibanez, Abraham e Dybala, fuori Llorente, Zalewski e Belotti.

71′ – OCCASIONE ROMA! Mancini, servito in area da Smalling con una torre, calcia male a pochi passi dalla porta!

64′ – CAMBIO FEYENOORD: dentro Paixao, fuori Idrissi.

60′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOL!! SPINAZZOLA! Azione insistita in area, palla che arriva a Spinazzola sul secondo palo, il terzino calcia angolato col mancino, palla leggermente deviata che finisce all’angolino! Esplode l’Olimpico!

51′ – Wieffer, già ammonito, trattiene platealmente Rui Patricio intento a rilanciare. L’arbitro non interviene.

46′ – PALO ROMA! Pellegrini, servito da Zalewski, a due passi dalla porta devia la palla cogliendo il legno!

46′ – Si riparte. Per il momento nessun cambio.

PRIMO TEMPO

45′ + 5′ – Finisce senza gol il primo tempo di Roma-Feyenoord. Gara molto combattuta, con tante occasioni da entrambe le parti. I giallorossi hanno avuto quelle più ghiotte, ma non sono state sfruttate a dovere. Olandesi apparsi più insidiosi rispetto alla gara di andata. Tanti i momenti di tensione in campo, espulso Foti. Da segnalare l’infortunio di Wijnaldum, costretto al cambio.

45′ – Cinque minuti di recupero.

45′ – Conclusione improvvisa di Szymanski, Rui Patricio non si fida e manda in angolo.

41′ – Idrissi calcia potente sul primo palo, blocca Rui Patricio.

33′ – Espulso Foti che dalla panchina colpisce con una manata Gimenez. Altra rissa, la partita sta diventando una corrida.

31′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini lancia benissimo El Shaarawy che entra in area e calcia col sinistro, palla alta!

29′ – Smalling provvidenziale su una conclusione di Kokcu, palla in angolo.

27′ – Animi bollenti in campo, gli animi si surriscaldano tra le due squadre.

21′ – CAMBIO ROMA: dentro El Shaarawy, fuori Wijnaldum.

20′ – Problema per Wijnaldum, che resta a terra. Problema muscolare, si prepara il cambio.

20′ – Ammonito Wieffer per un intervento in ritardo su Cristante.

17′ – Ci prova Hartman dal limite, palla che esce sul fondo.

13′ – OCCASIONE FEYENOORD: contropiede olandese, palla a Szymanski che in area calcia fortunatamente centrale, respinge Rui Patricio!

12′ – Ammonito Hartman, che stende un Belotti subito scatenato.

6′ – OCCASIONE ROMA! Matic crossa in area per Cristante che col sinistro si coordina benissimo e calcia in porta, palla che esce di un nulla!

3′ – OCCASIONE ROMA! Belotti va via a un avversario, palla a Pellegrini che calcia sul primo palo, il portiere manda in angolo!

0′ – Fischio di Taylor, comincia Roma-Feyenoord!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 20:00 – Questa la formazione ufficiale del Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh; Gimenez, Idrissi.

Ore 19:55 – La Roma annuncia il proprio schieramento ufficiale: scelto Llorente in difesa, mentre sulla trequarti spazio a Wijnaldum e Pellegrini alle spalle di Belotti. Dybala e Abraham partono dalla panchina.

Ore 19:42 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Pellegrini; Belotti.

Ore 19:00 – Due ore al fischio d’inizio di Roma-Feyenoord. Cielo poco nuvoloso sull’Olimpico, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, rebus da sciogliere in ogni reparto per i giallorossi.

ROMA-FEYENOORD, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Pellegrini; Belotti. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Boer, Celik, Kumbulla, Ibanez, Bove, Tahirovic, Camara, El Shaarawy, Volpato, Dybala, Abraham.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh; Gimenez, Idrissi. Allenatore: Slot.

A disposizione: Wellenreuther. Marciano, Bijlow, Rasmussen, Pedersen, Lopez, Dilrosun, Walemark, Paixao, Milambo, Bullaude, Danilo.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra).

Assistenti: Beswich, Nunn (Inghilterra).

Quarto uomo: Jones (Inghilterra).

Var: Attwell (Inghilterra).

Avar: Kavanagh (Inghilterra).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini