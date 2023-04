TIAGO PINTO: “I 15 punti ridati alla Juve? Rido per non piangere. Abbiamo giocato per mesi con una classifica diversa”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio di Roma-Feyenoord.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di Europa League che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Dybala in panchina: condizionato dalla paura di farsi male?

“No, è una delle migliori stagioni degli ultimi anni per minuti giocati. La stagione è lunga, quando sente dolore dobbiamo gestirlo. Speriamo che possa dare il suo contributo”.

La decisione del Coni: Juve terza. Che idea si è fatto?

“Devo ridere per non piangere. Non sono avvocato, non mi compete, ma come uomo di calcio se abbiamo giocato per tre mesi con una classifica che non corrisponde, è un meccanismo sbagliato”.

Fonte: Sky Sport