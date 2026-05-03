Dybala, la priorità è restare: Gasp lo vuole ancora alla Roma

Paulo Dybala aspetta. E la risposta che continua a dare, nonostante le voci argentine che periodicamente tornano a circolare, è sempre la stessa: la Roma viene prima. Sul fronte Boca Juniors, al momento, non c’è nulla di concreto — niente trattativa, niente accelerazione, niente assalto reale. Solo suggestioni.
Il vero snodo sarà il faccia a faccia tra Gasperini e i Friedkin. Da quel confronto usciranno strategie, gerarchie e decisioni di mercato. Ma una cosa sembra già delineata: il tecnico vuole tenere la Joya. La considera una risorsa fondamentale, l’uomo capace di illuminare una squadra che dovrà reinventarsi e trovare nuova linfa in attacco.
Nel frattempo, Dybala lavora. Dopo il lungo infortunio sta ritrovando ritmo e condizione, e il rientro in campo sembra ormai imminente. Gasperini studia le mosse: lanciarlo dal primo minuto contro la Fiorentina o gestirlo come arma da giocarsi nella ripresa? Oggi prevale la seconda ipotesi — una Joya pronta a cambiare l’inerzia della partita a gara in corso, per poi riprendersi una maglia da titolare contro il Parma.
Sul futuro, però, c’è ancora nebbia. La Roma deve chiudere alcuni nodi dirigenziali — a partire dal nuovo direttore sportivo — e trasformare in fatti le indicazioni dell’allenatore. Paulo intanto aspetta, senza fretta e senza drammi, ma con una volontà precisa: restare almeno un altro anno.
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Fonte: Corriere dello Sport
Grande giocatore ma sempre con problemi fisici ed ingaggio Monster…a determinate condizioni vantaggiose per la Roma ed anche per lui cercherei di tenerlo nelle rotazioni anche se i dubbi fisici sono enormi. Mah vediamo la direzione sportiva spero presto nuova, cosa decide
Ma siete tutti matti o lo fate apposta? In grado di illuminare la squadra ?Si è visto soprattutto nella. partita con il Torino , lui e Malen fuoco e fiamme ma dopo?! Cosa si dovrebbe tenere in considerazione di un ex giocatore a tempo pieno ? minuti giocati pochi milioni presi tanti .. ah adesso ho capito: merchandising. Uomo immagine della as roam o dell’INPS? Adoro le sue giocate e lo adoro quando eri. forma e gioca ma il problema è che non gioca mai. Con 20 giocatori così poi chi giocherebbe
Se lui vuole restare ma soprattutto se gasperini lo vuole a ogni costo, che si proponga un contratto a gettone, 100 k ogni 90 minuti. E chiudiamo la telenovela.
La scelta di tenere Dybala alla Roma non è una scelta che può fare Gasperini. Gasperini può valutare il lato tecnico e devo dire che non bisogna essere grandi esperti per giudicare le abilità di Dybala. La scelta è le responsabilità devono essere prese dallo staff medico della Roma. Se Dybala dovesse essere giudicato idoneo a giocare 30 partita non vedo l ostacolo alla conferma. Penso che Dybala non sarà rinnovato.
se il nuovo corso sono i Dybala a mezzo servizio, gli Hermoso lasciati in campo aperto e i Pellegrini sdraiati la vedo tosta per Gasparini, spero non si incarti con le sue mani
Ma perché?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.