Dybala, la priorità è restare: Gasp lo vuole ancora alla Roma

Paulo Dybala aspetta. E la risposta che continua a dare, nonostante le voci argentine che periodicamente tornano a circolare, è sempre la stessa: la Roma viene prima. Sul fronte Boca Juniors, al momento, non c’è nulla di concreto — niente trattativa, niente accelerazione, niente assalto reale. Solo suggestioni.

Il vero snodo sarà il faccia a faccia tra Gasperini e i Friedkin. Da quel confronto usciranno strategie, gerarchie e decisioni di mercato. Ma una cosa sembra già delineata: il tecnico vuole tenere la Joya. La considera una risorsa fondamentale, l’uomo capace di illuminare una squadra che dovrà reinventarsi e trovare nuova linfa in attacco.

Nel frattempo, Dybala lavora. Dopo il lungo infortunio sta ritrovando ritmo e condizione, e il rientro in campo sembra ormai imminente. Gasperini studia le mosse: lanciarlo dal primo minuto contro la Fiorentina o gestirlo come arma da giocarsi nella ripresa? Oggi prevale la seconda ipotesi — una Joya pronta a cambiare l’inerzia della partita a gara in corso, per poi riprendersi una maglia da titolare contro il Parma.

Sul futuro, però, c’è ancora nebbia. La Roma deve chiudere alcuni nodi dirigenziali — a partire dal nuovo direttore sportivo — e trasformare in fatti le indicazioni dell’allenatore. Paulo intanto aspetta, senza fretta e senza drammi, ma con una volontà precisa: restare almeno un altro anno.

Fonte: Corriere dello Sport