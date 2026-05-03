LIVE! Gasperini: “La proprietà comincia a muoversi, servirà chiarezza. In società c’è stata una delusione inaspettata…” – VIDEO!

Alla vigilia di una sfida che può indirizzare la corsa europea, Gian Piero Gasperini prende la parola in conferenza stampa per presentare Roma-Fiorentina.

I giallorossi arrivano all’appuntamento con la possibilità di guadagnare terreno in classifica dopo il pareggio del Como, in un momento in cui il campo si intreccia inevitabilmente con le scelte per il futuro tra assetto dirigenziale e strategie di mercato. Queste le parole del tecnico.

Konè e Dybala come stanno come condizione? La presenza di Corbin Friedkin quanto può essere utile per lei?

“Konè è recuperato, Dybala c’era già anche la scorsa settimana e questa è andata anche meglio, sono entrambi disponibili. La presenza di Corbin è sicuramente un segnale, magari la proprietà comincia a muoversi non solo per il finale di campionato ma anche in prospettiva futura”.

C’è un mercato da fare, per lei questa è una stagione di transizione per capire Trigoria e la Roma e si comincia a imbastire il progetto o le fondamenta ci sono già?

“Ci sono due binari: c’è una partita molto importante contro la Fiorentina che ha una striscia positiva e una squadra di sicuro valore, al di là delle difficoltà. Siamo concentrati sulla gara, siamo ancora dentro, anche se dobbiamo vedere anche i risultati delle altre. Il comportamento della squadra è eccezionale, andiamo avanti in queste quattro partite, tutte belle. Giustamente si comincia a parlare del futuro, ma non è questo il momento. Dopo cercherò di essere il più chiaro possibile, anche la gente ha bisogno di capire quello che si cercherà di fare”.

Si parla di ritardo nella programmazione, è d’accordo?

“E’ chiaro che c’è stato un po’ di sviluppo in queste settimane, la società ha patito una grossa delusione che non si aspettava e ha dovuto magari prendere un’altra strada da quello che immaginava. La Roma e la proprietà dovrà avere il tempo e la chiarezza per affrontare le cose, ma ha la possibilità e la capacità di farlo nel modo migliore possibile”.

Se ci fosse la possibilità di limare il feeling tecnico con Massara, lei sarebbe disposto?

“Io penso alla Fiorentina. Ho detto che ci sono due binari, il resto se ne parlerà al momento giusto, e sarà soprattutto la società a parlarne. Un binario è scoperto, l’altro ci vuole del tempo, anche se servirà chiarezza per esporre tutto quello che si vorrà fare”.

Lo scudetto della Roma Femminile?

“Bello, fantastico. Cerchiamo di diventare competitivi come loro, anche se lo scudetto è un po’ in là…”

C’è un dialogo con la proprietà o aspetta un colloquio?

“Dovrebbe essere così. Ora continui a gettare l’attenzione sul campionato. Ora siamo vicini a parlare del futuro, ma dovrà essere il più chiaro e trasparente possibile”.

Quanto rischia di essere lontana per noi la Champions? PSG-Bayern è stata troppo allegra o si è divertito?

“A me è piaciuta un mondo. Ci sono errori, ma anche gesti tecnici meravigliosi, dipende da cosa si vuole parlare. La partita è stata molto piacevole. Sulle italiane, non viviamo un grande momento sulle coppe, ma questo deve essere un segnale per reagire e non per abbattersi. Ma se con la nazionale e con i club siamo così distanti, qualcosa si sta sbagliando. Probabilmente dobbiamo pensare di fare le cose diversamente. E una è come si costruiscono le squadre”.

I giocatori in scadenza: come stanno e quanto punta su loro?

“Abbiamo tanti giocatori in scadenza e in prestito, non era facile arrivare alla fine del campionato ancora competitivi e in gara. Era una situazione molto rischiosa, devo dare atto ai giocatori del loro attaccamento straordinario, e devo solo ringraziare questi ragazzi che hanno dimostrato di essere dalla parte della Roma, non mia. Questo è un valore, è un valore morale che è molto importante in una squadra di calcio. Questi valori sono alla base di quando costruisci una squadra. Se poi metti dentro giocatori molto forti per alzare il livello, hai fatto bingo”.

La squadra segna poco nell’ultimo quarto d’ora: manca uno alla Muriel che entra e spacca le partite nel finale?

“E’ vero, spesso nel finale non siamo riusciti a ottenere punti rispetto a quello con cui competiamo per i piazzamenti. Dobbiamo cercare di migliorare sotto questo aspetto”.

Wesley lo considera un esterno sinistro anche in vista della prossima stagione o sta pensando di riportarlo a destra?

“Ha avuto un’evoluzione importante, sa giocare sia a destra che a sinistra. Quando hai dei giocatori forti, poi la posizione la troviamo. Angelino è stata una perdita, ma lui è un giocatore di valore e questa è la cosa più importante”.

E’ soddisfatto del progresso della squadra? Chi ha più margine?

“Tutti, non solo i più giovani. In generale tutti possono acquisire sempre qualcosa, a qualunque età. Hanno giocato tutti, nessuno è stato trascurato, tutti hanno dato il proprio contributo. Il comportamento negli allenamenti e durante le partite è stato esemplare, non c’è stato un caso. Il risultato che ci giochiamo è da attribuire a questi ragazzi”.





Redazione Giallorossi.net