Calciomercato, Roma su Nusa e Oosterwolde: osservatori in azione

La Roma muove i primi passi in vista del mercato estivo e lo fa attraverso il lavoro degli osservatori. Ieri, un emissario giallorosso era presente allo stadio del Bayer Leverkusen per seguire da vicino la sfida contro il Lipsia.
Nel mirino c’era Antonio Nusa, esterno offensivo del Lipsia già monitorato dalla Roma nella scorsa stagione. Il suo nome è tornato con forza tra gli obiettivi per rinforzare l’attacco del prossimo anno, profilo gradito anche a Gian Piero Gasperini: per l’esterno offensivo norvegese però una serata storta, sostituito all’intervallo dopo 45 minuti anonimi.
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Il lavoro degli scout prosegue anche oggi, con la presenza segnalata al derby turco tra Fenerbahçe e Galatasaray. In questo caso, l’attenzione è rivolta a Jayden Oosterwolde, difensore olandese di 25 anni finito nei radar giallorossi.
Doppia missione dunque per la Roma, che continua a monitorare diversi profili in vista della costruzione della rosa per la prossima stagione.
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Redazione GR.net