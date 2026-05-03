Serie A, il Milan cade a Sassuolo (2-0): la Roma può portarsi a tre punti dai rossoneri

Colpo del Sassuolo, che batte 2-0 il Milan nel match delle 15 e riapre i giochi in zona Champions.
La partita si mette subito in discesa per i neroverdi con il gol nei primi minuti di Domenico Berardi. Il Milan prova a reagire, ma resta in inferiorità numerica per la doppia ammonizione di Fikayo Tomori, episodio che cambia l’inerzia della gara.
Nella ripresa il Sassuolo gestisce e chiude i conti con Armand Laurienté, che firma il raddoppio e mette al sicuro il risultato.
Con questa sconfitta il Milan resta fermo a 67 punti. La Roma, vincendo domani sera, avrebbe la possibilità di accorciare a meno tre, rimettendo pressione ai rossoneri nella corsa ai posti Champions.
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Giallorossi.net – T. De Cortis
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maledetti scontri diretti, il milan si riprende!
Occhio che già son scarsi di loro, se han staccato la spina può succedere di tutto.
stesso discorso fatto per la gobba:
non terranno mai fuori le strisciate dalla Champions, nonostante il Milan abbia Atalanta a Milano, il Genoa di mister con le altre che non siano la Roma me scanso De Rossi in Liguria, e Cagliari alla fine a Milano.
la Champions è andata e visto il livello che c’è li, meglio così. nel nuovo formato almeno 5 bestie grosse le trovi, e tutte capaci di fartene dai 7 in su. per come stiamo noi, Europa League è pure troppo.
Ottimo risultato per noi.Prossime partite Milan: Milan-Atalanta Genoa – Milan e Milan-Cagliari. Il Milan deve fare 6 punti per essere sicuro di non essere superato da noi e non e’ cosi scontato che li faccia
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.