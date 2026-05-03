Serie A, la Juventus sbatte sul Verona (1-1): la corsa Champions è ancora aperta

Passo falso della Juventus, che nel match delle 18 non va oltre l’1-1 interno contro l’Hellas Verona, già retrocesso.
La gara si complica subito per i bianconeri, che vanno sotto nel primo tempo per effetto del gol di Bowie, bravo a sfruttare un’azione favorevole e a battere Di Gregorio.
Nella ripresa la Juventus trova il pareggio con Dusan Vlahovic, a segno su punizione anche grazie a un errore di Montipò sul proprio palo. Nel finale i bianconeri tentano l’assalto, ma senza riuscire a trovare il gol vittoria: il risultato resta inchiodato sull’1-1.
Con questo pareggio la Juventus sale a 65 punti, portandosi a +4 sulla Roma. I giallorossi, però, battendo la Fiorentina, avrebbero la possibilità di accorciare a -1 a tre giornate dalla fine, riaprendo ulteriormente la corsa Champions.
LEGGI ANCHE – Calciomercato, Roma su Nusa e Oosterwolde: osservatori in azione
Giallorossi.net – G. Pinoli
domani 3 punti per forza, crediamoci fino alla fine
daje Roma daje
impossibile.
noi dobbiamo vincerne 4 di seguito e loro pareggiarne una come minimo.
avevamo il destino nelle nostre mani e l’abbiamo buttato via in 10 min.
❤️🧡💛
Quanto pesa il pareggio all’Olimpico. Ora con i 3 punti era tutt’altro storia, anche alla luce dei pareggio del Milan.
Peccato
Se la sconfitta del Milan non era cosi impossibile,su questo risultato non ci avrei scommesso un centesimo.Meglio cosi,abbiamo due squadre che possiamo ancora superare
Vedete che potete fa’ domani sera… e non c’è altro da aggiungere.
quanti rimpianti Roma mia quest’anno
Solo quest’anno?
Sono decenni che rimpiangiamo punti buttati nel cesso nei momenti meno opportuni.
Quest’anno?
non ci avrei scommesso un euro….. però che goduria!!! speriamo di fare il nostro e poi vediamo che succede
noi vediamo di fare il nostro finalmente,
poi il resto si vedrà.
Domani sera la partita più importante della stagione, niente più alibi per i nostri strapagati supereroi.
A me domani andrebbe bene vincere anche con goal di Svilar su rilancio dal fondo all’ultimo minuto. Detto questo, se domani non entriamo in campo indemoniati per massacrarli, non meritiamo niente. Forza Roma!
Bremer doveva essere espulso per fallo da ultimo uomo quando stava 1-0 per il verona, non hanno dato neanche il fallo, poi si pensa sempre sulla mala fede e un motivo ci sarà…
Basta scuse!e comunque tra il pareggio e la sconfitta non cambia niente per noi. loro ne dovrebbero toppare 2 in ogni caso.
FORZA ROMA SEMPRE!
Bremer ha fatto due falli da ultimo uomo neanche un’ammonizione o fallo ha fischiato in quanto diffidato.
La classe arbitrale italiana e’ completamente corrotta.
sono amici di Gervasoni e rocchi
troppe volte abbiamo tappato con risultati a favore come questi…. già tremo per domani 🤞🤞
E chi se l’aspettava un risultato del genere. Dal milan si, perche’ ultimamente si trascinava in campo, ma che i gobbi pareggiassero in casa con una squadra retrocessa ancora stento a crederci. Domani bisogna vincere a tutti i costi.
tutto nelle nostre mani
SFR
eh no purtroppo…. e’ sempre tutto nelle mani della juve pero’ stavolta hai visto mai che..
solo noi potevamo stare dietro alla Juve e al Milan più scarsi degli ultimi 10 anni!
Con un paio di attaccanti in più eravamo terzi e forse ci giocavamo pure il secondo posto….e invece siamo andati a spendere 25 milioni per un ragazzino che oggi non ti serve a nulla, e dei prestiti che hanno fatto più danni che altro, autentici tafazisti!
Giustissimo, poi dicono che quando dieci anni fa andavamo sempre in Champions le strisciate erano scarse…adesso imvece.
Ti do un pollice verso non perché sono lontano da ciò che pensi ma perché è una esternazione facile e istintiva! Quante volte abbiamo e dovremo ancora dire… Non diamo tempo ai giovani di crescere, o non investiamo sui prospetti come fanno in Germania o al barca!
@Maurizio
Milan – Roma (rigore sbagliato Dybala)
Roma Juventus (gol di Gatti al 93°)
punti persi per due EPISODI.
Se la sorte invece di girarsi dalla parte sbagliata, per una volta ci fosse stata amica, quest’anno la Roma, con questa rosa, poteva arrivare terza senza troppi patemi.
Tu, come altri, ripetete come un mantra il discorso, stucchevole e non vero, che i soldi spesi per VAZ potevano essere spesi in altro modo.
La batteria di 🦉 🦉 🦉 ha funzionato.
Al 95′ punizione dal limite totalmente inventata dal guardalinee, chissà che succederà nelle ultime 3.
a me in questo calcio sporco e corrotto questo risultato puzza parecchio. La Juve andrà in Champions, la Lega calcio lo ha promesso ad Elkann dopo il furto subito contro l’Inter. Questo risultato serve solo a tenere vive le agenzie di scommesse.
Hanno preso un palo interno a due minuti dalla fine, dici che era tutto parte del copione ?
Comblottuh, anche l’aver lasciato libero Gatti all’ultimo minuto è chiaramente un gomblottuh!
In tanti abbiamo scritto che la Juventus puo’ perdere punti da qui alla fine, cosi come il Como (e adesso ci si sta mettendo anche il Milan).
La corsa Champions NON E’ FINITA, specialmente se ritroviamo i nostri migliori giocatori per questo finale.
Certe volte c’e’ un disfattismo allucinante qua dentro, in molti casi penso sia piu’ scaramanzia che gente veramente convinta che e’ tutto finito.
La Roma deve solo essere concentrata e pensare a fare il proprio fino alla fine.
Quando da 6 anni fai 6/7 posti, quando vinci 3-1 in casa con la Juventus a 10 minuti dalla fine e poi ti fai raggiungere, quando perdi col Genoa, non è disfattismo è realismo, poi tutto può succedere ma le devi vincere tutte.
Onore al Sassuolo e al Verona per l’impegno. Potevano anche fare una gita prendendo 4-5 reti e invece ecco la serietà. Forse un Roma-Lecce esiste anche per chi è ai posti che non merita? Gasperini ha sempre detto: “i conti si fanno alla fine…”. Domani però la vittoria non deve essere minimamente in discussione…
avessimo difeso il 3-1 adesso saremmo a pari punti e con la partita con la viola da giocare , a perte le partite perse con genoa, cagliari , udinese , torino ….
ottimo, vediamo di non sbattere anche noi, che di tranvate ne abbiamo prese fin troppe. Alla Fiorentina servono punti? Non mi interessa, servono anche a noi, niente scuse
Milan e Juventus cominciassero a tremare. Stiamo arrivando.
Guarda caso dopo lo scandalo Rocchi le partite delle strisciate sono meno scontate…..
I gobbi possono stsre tranquillo. Noi siamo specialisti a suicidarci sopratutto in casa. Non credo nei miracoli non cI illudiamo troppo. Deve vincere le ultime 4 per sperare, ma la nostra storia dice che difficilmente succeders. FRS
crediamoci.
sempre magica
Stagione appena cominciato. Roma-Fiorentina partita più importante dell’anno.
Lo dico adesso (potrebbe essere scaramanzia) perderemo la Champions grazie agli sbiaditi. Eccheccavolo, siamo sempre come gli studenti che recuperano all’ ultimo. Io ero così, inevitabile tifassi per una squadra uguale a me.
Tutto in una notte.
FRS
C’hanno provato a fa’ er regalino alla Rubben al 95simo con quella bella punizione..
Avete visto l’ultima punizione concessa alla juve? Con la cariola ce li porteranno in quarta posizione. Ma de che stamo a parla’
scusate il ritardo, so arrivato adesso… l’hanno già detto “peccato per il pareggio all’Olimpico”?
Non ci avrei creduto… Ma la Juve è così scarsa quest’anno…non so tra loro, noi o il Milan chi ha fatto ride’ di più quest’anno…😭
Abbiamo ancora una piccola opportunità ma sinceramente penso che faranno di tutto per mandare “il brand” in Champion’s…
inaspettato ma continuo a non crederci.
la storia insegna.
contro la Juventus non vinci mai, se si parla di guadagnare grano pesante al posto loro.
la logica darebbe speranze, la storia no.
comunque vincere domani è d’obbligo.
altrimenti buona conference a tutti.
diciamo piu che altro sul 3a 1 in casa con la Juve invece di gestire abbiamo fatto cambi offensivi… a 15 dalla fine per celebrare il calcio champagne di Celik Cristante etc etc
maledetti scontri diretti, sempre più convinto 🤬
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.