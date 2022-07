Dybala, la Roma svela l’annuncio ufficiale in arrivo tramite i suoi canali social (FOTO)

DYBALA ROMA ANNUNCIO UFFICIALE – Manca davvero pochissimo all’annuncio ufficiale di Paulo Dybala come nuovo giocatore ufficiale della AS Roma. Il comunicato arriverà in giornata, probabilmente tra poche ore, ma di fatto la Roma ha già annunciato il giocatore tramite i propri canali social.

La società giallorossa ha infatti diffuso l’immagine di Dybala, limitatamente agli occhi, con l’immagine di una clessidra.

Ancora poche ore di attesa, quindi, arriverà il tanto atteso comunicato ufficiale.