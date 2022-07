Ovazione per Friedkin: “Grazie per Dybala!”. E il presidente prepara altri due colpi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Grazie Friedkin“. Il ringraziamento sincero partito ieri dalle tribune del piccolo impianto di Albufeira da parte di un tifoso romanista è quello che un po’ tutti i giallorossi vorrebbero rivolgere al presidente del club capitolino.

Il colpo Dybala, la cui ufficialità arriverà nella giornata di oggi, è stata la conferma di quello che si vociferava da settimane: i Friedkin faranno un bel regalo ai romanisti, anche per ringraziarli per l’affetto enorme dimostrato nel corso della stagione appena trascorsa.

E così è stato. Ieri papà Dan e suo figlio Ryan si sono mostrati come al solito disponibilissimi e sorridenti con i tifosi che gli chiedevano una foto ricordo o semplicemente rivolgergli qualche parola.

I Friedkin però non vogliono fermarsi a Dybala. Mou, come sempre molto esigente, chiede altri due rinforzi importanti. Uno a centrocampo, e poi, se sarà possibile, un difensore di piede mancino.

Molto dipenderà dalle operazioni in uscita, con Pinto impegnato a piazzare i vari Villar, Kluivert e Carles Perez. Per ora quasi tutti gli esuberi sono ancora in rosa. Una volta che le cessioni saranno sbloccate, allora la Roma potrà completare la squadra con un paio di rinforzi. Capitolo Frattesi: i giallorossi non hanno ancora mollato la presa, e con un ulteriore piccolo rilancio sperano di chiudere l’affare entro la prossima settimana.

Giallorossi.net – G. Pinoli