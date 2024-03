Dybala, lesione muscolare all’adduttore: salta il Sassuolo e gli impegni col l’Argentina

AS ROMA NEWS – Tegola in casa Roma alla vigilia della partita contro il Sassuolo: Paulo Dybala deve fermarsi per un nuovo problema muscolare, e salterà la sfida contro gli emiliani.

La Joya, riferisce Angelo Mangiante in questi minuti, ha riportato ha leggera lesione muscolare all’adduttore e oltre all’impegno di domani pomeriggio contro il Sassuolo non risponderà nemmeno alla convocazione dell’Argentina.

Dybala starà fermo una decina di giorni e proverà a sfruttare la pausa per le nazioni in modo da tornare a disposizione di mister De Rossi alla ripresa del campionato.