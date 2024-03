Video hard, ora indaga anche la Procura federale: la Roma trema

AS ROMA NOTIZIE – La storia del video hard circolato a Trigoria che ritraeva due giovani impiegati del club, poi licenziati dalla Roma, sembra essere addirittura finito nel mirino della Procura della FIGC.

Giuseppe Chinè, riferisce l’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, ieri ha acquisito le testimonianze degli ex dipendenti con l’obiettivo di individuare, nel dettaglio, la filiera della diffusione del video e la responsabilità dei tesserati.

Stando a quanto ricostruito, un giovane calciatore della Roma Primavera ha confessato al preparatore atletico Vito Scala e a due dirigenti del club di aver sottratto il video dal cellulare della dipendente. Ma ufficialmente i pm federali non conoscono questo particolare. Dovrà essere l’AS Roma a fornire il nome del ragazzo in questione.

Potenzialmente le persone coinvolte sono decine tra atleti e staff tecnico. Non tutti con gli stessi profili di gravità. Il discrimine sarà tra chi ha solo ricevuto il video e chi ha contribuito attivamente allo spam. I profili individuati potrebbero incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 4, comma 1, del codice di giustizia sportiva (principi di lealtà, correttezza e probità) che nell’interpretazione estensiva voluta dalla Figc si valuta “anche oltre l’ambito della competizione sportiva”.

Chi rischia? Il filmato all’inizio è circolato tanto fra i calciatori della Primavera. Poi c’è il fattore società. Chinè, sul punto, valuterà anche la possibile responsabilità oggettiva dell’AS Roma (art. 6 comma 2 del codice sportivo). In ballo, anche qui, non c’è la vicenda dei licenziamenti, che appartiene a un aspetto giuslavoristico, ma l’eventuale utilizzo improprio del video effettuato da “dirigenti con firma”. Fattore che potrebbe portare una sanzione disciplinare per i giallorossi.

Fonte: Il Fatto Quotidiano