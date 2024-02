Dybala-Lukaku in crisi, la Roma riflette

AS ROMA NEWS – La sconfitta contro l’Inter ha lasciato diversi spunti positivi su cui essere cautamente ottimisti per il futuro, ma anche qualche dubbio sul momento di forma dei suoi due calciatori più rappresentativi: Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

I due attaccanti dovrebbero essere il valore aggiunto di questa squadra, anche considerando i costi che hanno sul monte ingaggi del club: tredici milioni netti in due, che possono superare tranquillamente quota 15 con i vari bonus. Di fatto, oltre il 15% degli stipendi della Roma finisce nelle tasche della Joya e di Big Rom.

La situazione dell’argentino è chiaramente diversa da quella del belga. Prima di tutto perché Dybala è un asset societario, è di proprietà della Roma, con cui ha un contratto fino al 2025 (più opzione per un altro anno ancora), al contrario di Lukaku, arrivato in prestito secco. E poi perché la Joya in questo anno e mezzo ha dimostrato tanto, ha prodotto ed ha anche inciso. A frenarlo però sono stati continui infortuni muscolari, che di fatto lo hanno messo a mezzo servizio dell’allenatore giallorosso.

Diverso il discorso per Lukaku, che fisicamente non ha problemi, ma che sta faticando a essere decisivo nelle partite che contano. Considerando che tra costo del prestito ed ingaggio stagionale il belga “pesa” per circa 20 milioni sulla stagione giallorossa, è evidente come in tanti si chiedano se non fosse stato forse meglio investire quei soldi sul cartellino di un giocatore da poter poi patrimonializzare.

La Roma ora si interroga sui due. Ovviamente, tutta la differenza del mondo la farà l’eventuale qualificazione alla Champions League della prossima stagione: con quei soldi il club potrebbe anche decidere di provare a trattenerli. Altrimenti il nuovo corso potrebbe anche prevedere una rivoluzione radicale con un taglio netto del monte ingaggi.

