Dybala-Lukaku scalda i motori. Paulo: “Non vedo l’ora”

AS ROMA NEWS – Una coppia da sogno, che promette gol e spettacolo. E che ha il compito di trascinare la Roma in Champions, l’obiettivo nuovamente fissato da Tiago Pinto nella conferenza stampa di ieri.

Paulo Dybala e Romelu Lukaku fissano l’Empoli come obiettivo: appuntamento al 17 settembre, altri dieci giorni per mettere benzina nelle gambe e recuperare la forma migliore per i due top player di questa Roma. Che in questo avvio di campionato ha patito così tanto anche e soprattutto perchè non ha potuto contare sui due giocatori più forti in rosa.

La speranza è che alla ripresa del campionato Mourinho possa cominciare ad affidarsi a loro con più continuit. Intanto Dybala scalpita all’idea di giocare con il belga. Da giorni a Trigoria, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, raccontano di avere ascoltato Paulo Dybala dire: “Non vedo l’ora di giocare insieme a Lukaku”.

Con loro due in campo Mourinho confermerà il 3-5-2. Da sciogliere però tanti rebus sia in difesa che in mezzo al campo: Ndicka scalpita per avere un’occasione, mentre in mezzo al campo andrà capito nei prossimi giorni come staranno Renato Sanches e Aouar. Sulle fasce Kristensen chiede spazio dopo l’esclusione dalla coppa, mentre a sinistra Spinazzola sembra più avanti di Zalewski.

