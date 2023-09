VIDEO – Lukaku in grande spolvero col Belgio: doppio passo, dribbling e gol in allenamento

NOTIZIE AS ROMA – Romelu Lukaku subito in palla. L’attaccante belga ha condiviso un gol fatto in allenamento con la sua nazionale.

Doppio passo, dribbling con difensore messo a sedere e tiro incrociato sul secondo palo, sul suo profilo Instagram ufficiale, Big Rom ha pubblicato il video dell’allenamento.

L’ex Inter, sabato contro l’Azerbaigian si candida per una maglia da titolare, dimostrando anche di essere in palla per il ritorno a disposizione di Mourinho.