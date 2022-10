Dybala nella lista dell’Argentina per il Qatar. E anche Ibanez ci crede

NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala scalpita. L’argentino è stato inserito nella lista dei 40 pre-convocati per il Mondiale dal ct Scaloni, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti).

Tutto come da programma: la Joya sta cercando di recuperare in tempo per la prima partita dell’Argentina, in programma tra un mese esatto contro l’Arabia Saudita.

Oltre alla Joya un altro giallorosso, a sorpresa, potrebbe andare in Qatar. Si tratta di Ibanez che domani sera sarà osservato all’Olimpico dall’assistente del ct Tite.

Anche Vina ha ottime possibilità di partecipare dopo essere stato inserito nella lista provvisoria. Chi non andrà sarà Karsdorp, escluso da van Gaal.

Fonte: Il Tempo