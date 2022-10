Europa League, pugno duro della Uefa: altre due giornate di squalifica per Zaniolo. La Roma farà ricorso

AS ROMA NEWS – Brutte notizie per José Mourinho. La UEFA ha scelto il pugno duro nei confronti di Nicolò Zaniolo e ha deciso di squalificarlo per ulteriori due giornate dopo il rosso rimediato nella sfida casalinga contro il Betis.

Il calciatore giallorosso, che aveva già saltato il match di ritorno contro la formazione spagnola, non sarà disponibile neanche per le partite contro l’HJK Helsinki e il Ludogorets.

Zaniolo, quindi, tornerà a disposizione del tecnico portoghese una volta terminata la fase a gironi.

La Roma, riferisce il giornalista Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, è pronta a fare ricorso contro questa decisione.