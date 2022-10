Mou ha deciso: confermato Camara, e Zalewski sarà l’anti-Kvara

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Kumbulla recuperato, Karsdorp tornato a disposizione, e Celik sulla strada del ritorno. Arrivano buone notizie dall’infermeria giallorossa in vista dello sprint che condurrà la Roma alla pausa del campionato.

Intanto per la sfida di domani sera contro il Napoli crescono le quotazioni di una conferma di Zalewski come esterno destro di centrocampo per contrastare Kvaratskhelia. Karsdorp infatti non è ancora al meglio e dovrebbe partire dalla panchina. Mou si fida del giovane polacco, che come al solito ha dato piena disponibilità a duellare con il georgiano.

Ma è a centrocampo che il ballottaggio è sempre più acceso, con Camara che, secondo l’edizione odierna de La Repubblica, l’ha spuntata su Matic. Mourinho sta pensando di confermare il guineano per dare un passo diverso alla mediana e contrastare il dinamismo dei centrocampisti azzurri.

Qualche incertezza in attacco, con Zaniolo che dovrebbe essere preferito a Belotti per far coppia con Tammy Abraham. Il Gallo ha dato dimostrazione di essere in crescita, ma per la partitissima di domenica Mou sembra orientato a puntare sul maggior affiatamento che c’è tra Nicolò e il nove inglese.

