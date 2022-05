Dybala o Ronaldo, la promessa di Friedkin a Mou: un grande acquisto per sognare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Come spesso accade in estate, con l’inizio del calciomercato, i giornali si dividono sulle possibili strategie della Roma e sugli obiettivi più o meno fattibili per rinforzare la squadra.

Se per Il Tempo sono da escludere follie alla Dybala, di pensiero diametralmente opposto è l’edizione odierna de Il Messaggero (A. Angelioni), secondo il quale è invece i Friedkin sono disposti a investire su un grande colpo che faccia sognare i tifosi.

I proprietari americani, ancora inebriati dal profumo della vittoria e dalla straordinaria festa dei romanisti, vogliono regalare loro un altro botto alla Mou: dopo la vittoria della Conference, scrive il quotidiano, i Friedkin hanno garantito all’allenatore portoghese un grande acquisto.

“Dybala o Ronaldo, i Friedkin preparano un colpo alla Mou“, titola il giornale romano svelando anche i possibili obiettivi che farebbero sognare la piazza romanista. Per ora si tratta di suggestioni, scrive Il Messaggero, ma nulla è perso.

Fonte: Il Messaggero