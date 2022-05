Vina e Shomurodov restano un altro anno, Zaniolo in bilico. Cristante chiede lo stipendio di Mancini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo il mercato in entrata. Sui giornali si parla anche del destino dei giocatori in rosa che potrebbero salutare la Roma in estate.

Scontato l’addio di Jordan Veretout, seguito con interesse da Marsiglia e Arsenal, e di Diawara, mentre è ancora da scrivere il futuro di Bryan Cristante: il centrocampista vorrebbe restare ma per farlo chiede lo stesso stipendio (3,5 milioni) garantito dalla proprietà a Gianluca Mancini.

Dovrebbero restare invece un altro anno sia Matias Vina che Eldor Shomurodov: i due acquisti della scorsa estate non hanno convinto, e dunque hanno pochissimo mercato. Per loro quindi è probabile la permanenza a Trigoria, con la speranza che possano riscattarsi e dimostrare il loro valore nel corso della seconda stagione con Mourinho.

In difesa Kumbulla è stato tolto dal mercato dallo stesso allenatore, mentre Mancini e Smalling sono intoccabili, e allora il sacrificabile potrebbe essere Ibanez davanti a un’offerta allettante. Per quanto riguarda gli acquisti di gennaio, Maitland-Niles tornerà all’Arsenal mentre per Sergio Oliveira l’intenzione della Roma è di abbassare il prezzo del riscatto, fissato a 13 milioni.

In attacco tutto è legato al futuro di Zaniolo: il giocatore partirà solo davanti a offerte irrinunciabili da 70-80 milioni, altrimenti Nicolò resterà alla Roma e gli verrà rinnovato il contratto. Ancora incerto il futuro di Mkhitaryan: l’armeno sembra convinto di voler accettare l’Inter, ma fino all’ultimo non sono esclusi colpi di scena.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere dello Sport