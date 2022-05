Il piano Roma per il mercato: tre titolari ma senza follie

AS ROMA NEWS – Tre titolari. Almeno tre. È quanto chiede Josè Mourinho a Friedkin per alzare l’asticella e provare a vincere ancora dopo la Conference League, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini).

Il trionfo di Tirana ripaga gli sforzi ama aumenta pure l’aspettativa della Roma che verrà. Da uomo navigato nel calcio il tecnico portoghese lo sa benissimo, ecco perché, subito dopo aver alzato la coppa, ha parlato di “percorso da definire” con i proprietari che lui ha definito “onesti”.

La strategia di base è chiara e non cambierà nonostante il successo europeo. La Roma farà mercato e accontenterà le richieste dello Special One, ma senza fare follie.

Si cercano investimenti, come lo è stato ad esempio Abraham: ragazzi giovani, di valore, con uno stipendio non esagerato. Meglio quindi togliersi dalla testa i Dybala di turno, a meno che l’argentino, o chi per lui, non si offra alla Roma abbassando le pretese.

Un difensore centrale di piede mancino, un esterno destro e un centrocampista che combini forza e qualità di inserimento e palleggio. È questa la lista delle priorità concordata da Mourinho e Tiago Pinto.

E se dovesse andare via Mkhitaryan, allora sarebbe necessario anche un quarto titolare da prendere subito. Poi tutti gli altri acquisti andranno a sostituire i partenti. Un attaccante importante arriverà solo nel caso di una cessione di Zaniolo.

Fonte: Il Tempo