AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di venerdì 27 maggio 2022:

Ore 11:05 – MKHITARYAN: “GIORNATA INDIMENTICABILE, GRAZIE ROMA” – Henrikh Mkhitaryan, giocatore al centro delle voci di mercato che lo danno per vicino all’Inter, è tornato a farsi sentire sui social: “Un giorno indimenticabile per la città! Grazie Roma!”, le parole dell’armeno riguardo alla festa di ieri.

Ore 10:50 – ROMA, TENTAZIONE KOLIBALY A PARAMETRO ZERO – Rottura vicina tra il Napoli e Koulibaly dopo l’offerta di De Laurentiis al giocatore, che si libererà a zero a giugno 2023. Secondo Repubblica.it la Roma sta seguendo da tempo la situazione, e sogna il colpo…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – SABATINI: “HO VISTO LA FINALE CON SCIARPA AL COLLO” – Walter Sabatini ha parlato della finale di Conference League vinta dalla Roma nell’intervista a La Repubblica: “Ho visto la partita in tv. Con una sciarpa giallorossa al collo. L’ho sempre detto che la Roma è la mia malattia“.

Ore 9:40 – CAPELLO: “LA ROMA NON LOTTERA’ PER IL TITOLO” – “Bisognerà valutare le situazioni di Mkhitaryan e Zaniolo. Se oltre a loro dovessero arrivare un altro paio di giocatori valevoli la Roma potrebbe puntare più in alto, anche se non penso che possa competere per lo scudetto“. Lo ha detto Fabio Capello ospite dei microfoni di TMW Radio.

Ore 8:45 – DYBALA, OGGI INCONTRO CON LA ROMA – Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo la proposta dell’Inter al rappresentante di Dybala, oggi è il turno della Roma: previsto un incontro con la dirigenza giallorossa…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – MKHITARYAN AL BIVIO, DECISIONE A BREVE – Mkhitaryan al bivio: l’Inter ha avanzato la sua offerta, un biennale da quasi 4 milioni a stagione. La Roma oggi incontrerà l’agente, ma non ha intenzione di cambiare la sua proposta…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

