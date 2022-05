La Roma Primavera raggiunge la finale scudetto! Battuta la Juventus due a zero, in gol Tripi e Vicario

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera di Alberto De Rossi si gioca oggi pomeriggio l’accesso alla finalissima scudetto del campionato 2021-2022.

I giovani ragazzi giallorossi affronteranno la Juventus nella semifinale a gara unica che sta per giocarsi allo stadio Comunale Enzo Ricci di Sassuolo.

Vi lasciamo dunque al live del match con il racconto della gara e le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-JUVENTUS, LA CRONACA LIVE

SECONDO TEMPO

96′ – FINITA! La Roma raggiunge la finale scudetto battendo la Juventus per due a zero nella semifinale a gara secca giocata questo pomeriggio! Decisivi i gol di Tripi su punizione nel finale di primo tempo e di Vicario nella ripresa. I giallorossi sfideranno martedì prossimo al Mapei Inter o Cagliari nella finalissima scudetto. Gigantesca la prova di Ndiaye, migliore in campo per distacco. Bene anche Tripi e Volpato.

90′- Sei minuti di recupero.

89′ – OCCASIONE ROMA! Tahirovic calcia dal limite dopo uno schema su punizione, salva in angolo il portiere bianconero!

85′ – OCCASIONE JUVE: Strijdonck, dopo un’uscita errata di Mastrantonio, prova a calciare di potenza ma la conclusione è centrale e il portiere giallorosso respinge coi pugni.

77′ – GOOOOOOOOOOOOL! VICARIO! Il difensore segna di testa dopo una parata del portiere bianconero su conclusione ravvicinata di Padula! Ma grande spunto di Tripi, decisivo nell’azione del gol!

74′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: escono Feratovič e Volpato, entrano Keramitsis e Pagano.

68′ – OCCASIONE ROMA! Volpato scappa via a destra, entra in area e calcia sul secondo palo col mancino, palla che esce di un nulla!

67′ – Dopo un avvio di marca bianconera, ora la Roma sembra controllare senza troppi affanni.

65′ – CAMBIO ROMA: dentro Padula, fuori Satriano.

53′ – CAMBIO ROMA: fuori Cherubini, dentro Tahirovic.

50′ – TRAVERSA JUVE! Nzouango calcia dal limite un tiro potentissimo che sbatte sulla parte bassa della traversa, la palla rimbalza fuori dalla linea di porta e la Roma si salva!

46′ – Si riparte!

PRIMO TEMPO

45’+2′ – Finisce il primo tempo: dopo un avvio di marca bianconera, la Roma crea l’occasione migliore per sbloccare il match e nel finale trova la rete del vantaggio con una punizione magistrale di Tripi.

45′ – GOOOOOOOOOOOL! TRIPI! Splendida punizione del capitano giallorosso che si spegne sotto al sette! Roma avanti prima dell’intervallo!!

36′ – OCCASIONE ROMA! Faticanti lancia in area Cherubini che calcia in porta, salva il portiere bianconero!

25′ – Cooling break per le due squadre: meglio i bianconeri in questa prima parte di gara, giallorossi ancora troppo imprecisi.

15′ – Ancora Juve pericolosa: conclusione di Savona da posizione decentrata, palla che esce sul fondo.

9′ – OCCASIONE JUVE: conclusione di Omic dal limite, Missori in scivolata salva una conclusione pericolosa.

0′ – Fischio dell’arbitro, si parte!

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-1-2) : Mastrantonio; Ndiaye, Vicario, Feratovič (74′ Keramitsis); Missori, Faticanti, Tripi (C), Rocchetti; Volpato (74′ Pagano); Satriano (67′ Padula), Cherubini (53′ Tahirovic).

A disp.: Baldi (GK), Del Bello (GK), Morichelli, Voelkerling Persson, Oliveras, Cassano, Louakima, Pisilli.

All.: De Rossi.

JUVENTUS FC (4-4-2) : Senkó; Savona, Nzouango, Muharemovic (59′ Sekularac), Turicchia (78′ Rouhi); Mulazzi, Omić (C), Bonetti (59′ Turco), Iling; Hasa (67′ Cerri), Chibozo (78′ Strijdonck).

A disp.: Scaglia (GK), Daffara (GK), Citi, Fiumanò, Doratiotto, Dellavalle, Maressa.

All.: Bonatti.

Arbitro: Sig. Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

Assistente 1: Sig. Emanuele Bocca di Caserta.

Assistente 2: Sig. Glauco Zanellati di Seregno.

Quarto Ufficiale: Sig. Gianluca Grasso di Ariano Irpino.