Roma, i festeggiamenti finiscono in procura federale: giocatori e club deferiti per violazione dei principi di lealtà e correttezza

AS ROMA NEWS – I festeggiamenti di ieri da parte di alcuni giocatori della Roma sono finiti nel mirino della procura federale.

Lo fa sapere in questi minuti il giornalista Matteo Pinci de La Repubblica su Twitter. Secondo la procura sarebbero stati violati i “principi di lealtà, correttezza e probità”.

Anche la Roma è stata deferita per responsabilità oggettiva. I nomi dei calciatori non sono ancora stati resi noti, ma è praticamente certo che tra questi figuri quello di Nicolò Zaniolo, che si era lasciato andare a cori contro la Lazio.

