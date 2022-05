Rosa rivalutata e introiti aumentati: Mourinho ora è Mister 150 milioni

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho da Special One a Mister 150 milioni. Secondo la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), il lavoro eccezionale svolto dall’allenatore portoghese ha fruttato ben oltre i 7,5 milioni di ingaggio percepiti dal tecnico.

Tra rosa rivalutata, incassi del botteghino, valore del marchio e introiti legati agli obiettivi sportivi raggiunti, Mourinho avrebbe infatti fruttato alla Roma 150 milioni di euro.

Rilevante il lavoro fatto sui giocatori: se inizialmente le critiche anche dure mosse da Mou ai suoi ragazzi sembravano destinate a svalorizzare il parco giocatori, alla fine i risultati hanno dato ragione al tecnico.

Sono diversi i giocatori della rosa che, alla fine della stagione, hanno visto incrementato il proprio valore: Karsdorp è passato da 8 a 18 milioni, Zalewski da 2 a 18, Abraham da 40 a 70, Cristante da 15 a 22, Bove da 0 a 6, Felix da 0 a 8, Pellegrini da 30 a 45, Ibanez da 20 a 25, Mancini da 25 a 30 e Kumbulla da 12 a 18.

Solo con loro si arriva a 108 milioni. Altri invece non hanno reso come previsto come Shomurodov, Perez, Diawara e Veretout. Quindi, l’incremento complessivo può essere pari a 95 milioni.

L’altro valore immenso generato da Mourinho è quello legato alla passione dei tifosi. In questa stagione si sono verificati 16 sold out all’Olimpico e quasi 42 presenze di media, facendo incassare alla Roma quasi 16 milioni. Infine, grazie alla figura del portoghese ed alla vittoria della Conference, il marchio della Roma ha sicuramente ricevuto un upgrade.

Fonte: Gazzetta dello Sport