Dybala, oggi i controlli: niente Milan, Mourinho spera per Roma-Verona

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altri controlli strumentali in vista per Paulo Dybala, di nuovo ai box dopo un fastidio alla coscia sinistra avvertito nel corso del primo tempo di Lazio-Roma.

Il giocatore svolgerà oggi gli esami di rito per capire se c’è stata o no lesione muscolare. Mourinho incrocia le dita, perchè nel primo caso lo stop dell’argentino rischia di essere piuttosto lungo.

La speranza, come al solito, è che la Joya sia riuscito a fermarsi in tempo. La sua assenza contro il Milan però sembra scontata: troppo poco tempo per recuperare, con l’argentino che rischierebbe una ricaduta scendendo nuovamente in campo a distanza di qualche giorno.

Mourinho dunque dovrà fare a meno di lui per la trasferta di San Siro: al suo posto giocherà uno tra El Shaarawy e Belotti, dato che Azmoun saluterà per raggiungere la nazionale iraniana, impegnata in Coppa d’Asia. Qualora fossero escluse lesione, Dybala potrebbe provare a recuperare per Roma-Verona del 20 gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport