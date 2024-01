Impresentabili

AS ROMA NEWS – Tre passi indietro. La Roma esce dal derby con le ossa rotte, e torna a essere la squadra orribile, senza idee né gioco che avevamo visto prima della bella vittoria contro il Napoli e le successive partite di campionato. Prestazioni convincenti, non sempre supportate dai risultati, ma che lasciavano sperare in una partita molto diversa da quella vista ieri.

L’eliminazione dalla Coppa Italia è il male minore. Il problema è tutto il resto. In primis la supremazia cittadina, che la Roma sta colpevolmente consegnando alla Lazio con una serie di derby inguardabili e di campionati non all’altezza: è dal 3 a 0 del marzo del 2022, quasi due anni fa, che la squadra non riesce a segnare un gol alla porta biancazzurra. Un dato umiliante. E poi c’è la prestazione di ieri, a tratti imbarazzante.

Non può di certo consolare il fatto che anche la Lazio ieri non abbia fatto granché fino all’episodio che ha cambiato l’inerzia del match, e cioè quel rigore che Mourinho definirà figlio del calcio moderno realizzato da Zaccagni. In quel momento la Roma avrebbe avuto tutto il secondo tempo per provare a segnare il gol che avrebbe rimesso in parità il match. Il problema è che la squadra non è stata capace di creare una sola occasione per tirare verso i pali di Mandas (?), da senza voto fino alla parata su conclusione ravvicinata di Belotti arrivato a tre minuti dalla fine.

Insufficiente Mourinho, che ieri rispolvera la mossa della disperazione del “mettiamo dentro tutte le punte”, una scelta che sembra essere figlia di chi non ha altre armi se non quella della confusione in area avversaria. Disastrosa la squadra, ad eccezione di Rui Patricio, che para il parabile, e Mancini, baluardo stoico nonostante gli acciacchi. Impresentabile Pellegrini così come tutti gli esterni in rosa, incapaci di mettere un solo cross decente in oltre 100 minuti di match.

L’ennesimo stop di Dybala è la beffa finale di una serata terribile. La mazzata è forte, e bisogna farci i conti. E domenica c’è un’altra partita durissima, che la Roma deve affrontare con le scorie di un derby perso malissimo e senza l’attaccante argentino, unica luce di una squadra che senza di lui in campo sembra rassegnata all’inevitabile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini