LAZIO-ROMA 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde il derby e viene eliminata dalla Coppa Italia, con la Lazio che vince su rigore con Zaccagni e si guadagna l’accesso alla semifinale.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i biancazzurri nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia:

Rui Patricio 7 – Spettatore nel primo tempo, esattamente come il collega biancoceleste. Nella ripresa salva due volte su Vecino.

Kristensen 5 – Soffre la rapidità di Zaccagni. Manca precisione in fase di appoggio, regala palla a Castellanos che fortunatamente non ne approfitta. Gioca fuori ruolo, e gli va concessa questa attenuante.

Mancini 7 – Regge da solo tutta la difesa. Si esalta nel ruolo di vice Smalling, e stasera pare davvero l’inglese dei tempi d’oro. Ma non basta.

Huijsen 5,5 – Gioca senza paura nonostante l’età e l’inesperienza. Macchia la sua prestazione con un intervento che causa il rigore che vale la qualificazione. Dal 81’ Belotti 6 – L’unico a tirare in porta.

Karsdorp 4 – Continui errori, prestazione irritante, senza alcuna qualità. Dal 58′ Azmoun 5 – Nervoso, si fa espellere nel finale.

Cristante 5 – Sbaglia troppo con la palla tra i piedi. Stanco, poco lucido.

Paredes 5 – Lavoro sporco in mezzo al campo. Gioca benino fino a quando il risultato di parità, poi si vede solo per gli errori commessi.

Bove 5 – Toglie qualche pallone di troppo a Lukaku sui rilanci lunghi. Tante sostanza, ma oggi è mancata la qualità. Dal 75′ El Shaarawy 5 – Non combina granché.

Zalewski 4 – Si fa apprezzare per un paio di controlli di palla, ma il bello finisce lì. Quando c’è da andare alla ciccia, si trova solo fumo. Tanti cross regalati alla difesa avversaria. Dal 58′ Spinazzola 5 – Non c’è molta differenza dalla prestazione del polacco.

Dybala 6 – Predicatore nel deserto. Unico giocatore di classe sopraffina, ma non ha nessuno con cui duettare. Solito problemino fisico, all’intervallo resta fuori. Dal 46′ Pellegrini 4,5 – Impresentabile.

Lukaku 5,5 – Ricade nell’errore di isolarsi troppo, nell’attesa di un pallone che non arriva. La colpa, ovviamente, non è solo sua: nessuno è in grado di servirlo adeguatamente, specie dalle fasce laterali, rendendolo inoffensivo.

JOSE’ MOURINHO 4,5 – Un derby orribile. Ci si aspettava una Roma simile a quella vista nelle ultime apparizioni, e invece ritroviamo la squadra incapace di tirare in porta per quasi 90 minuti. Inaccettabile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini