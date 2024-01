MOURINHO: “Perso per un rigore del calcio moderno. Deluso da qualche mio giocatore. Dybala? Solito problema muscolare”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Lazio-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese sul derby di Coppa Italia giocato questa sera all’Olimpico contro i biancocelesti.

JOSE MOURINHO A MEDIASET

Doloroso perdere un derby…

“Sempre doloroso perdere un derby. Abbiamo grandi difficoltà, lottiamo sempre, nelle ultime settimane abbiamo vinto bene col Napoli e meritavamo di più contro le altre. Oggi perdiamo con un rigore di calcio moderno, col VAR. I giocatori sono educati in questo modo, venti anni fa non sarebbero mai buttati. Oggi eravamo noi la squadra con più personalità e messa bene in campo. Poi senza Dybala è cambiata, c’è meno connessione e possesso palla. Huijsen è un bambino top, ma è il rigore di un bambino che ha 55 minuti di Serie A. Qui chi segna prima è avvantaggiato, e con un arbitro come Orsato chi segna per prima vince perchè poi non lascia giocare”.

Dybala?

“Solito problema muscolare. Per lui è dura giocare sempre, lui voleva giocare. Mancini gioca con gli analgesici ma ha una struttura diversa, Paulo ha spesso problemi dietro. Sono deluso da qualche giocatore dal punto di vista individuale, si poteva fare di più. Arriviamo sugli esterni tanto ma non facciamo un cross. Facciamo tanta fatica lì. Però la gente dà quello che ha. Ora abbiamo perso il derby e pesa per tutti noi, però dobbiamo andare avanti. Finiamo questo ciclo orribile, e poi avremo una settimana completa di recupero e aspettiamo che la gente arrivi per dare il massimo nelle due competizioni”.

Domanda di Mauro: “Quel rigore va contro i falli che Orsato non fischia in mezzo al campo, e in area invece è rigore. E non si può perdere una partita per questo”

“In Portogallo si dice che quando si fischia in area, è la pena massima. Ed è vero. Questo intelligentissimo arbitro di solito lascia di solito giocare, e decide di non dare il rigore. Ma se lo chiamano al VAR il minimo contatto c’è, e l’arbitro quando va al monitor è fatta…”