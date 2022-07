Dybala, primo allenamento con la Roma e saluto ai tifosi. La maglia numero 21 già in vendita (FOTO-VIDEO)

AS ROMA NEWS – Primi allenamenti con la Roma per Paulo Dybala, il colpo dell’estate 2022 che sta ovviamente già accendendo questi giorni di mercato in casa giallorossa.

La Joya questa mattina ha già svolto il suo primo allenamento con la maglia della Roma, dapprima in solitaria, mentre nel pomeriggio lavorerà insieme al gruppo. Seduta di scarico per chi è sceso in campo ieri contro lo Sporting.

Sui social intanto la Roma comincia ad accendere gli animi e a scaldare i cuori dei tifosi pubblicando i video con i vari backstage delle esultanze del giocatore, con tanto della famigerata ” Dybala mask”, e quella con il saluto del calciatore ai tifosi giallorossi.

Il club giallorosso poi non ha perso tempo e ha già messo in vendita la maglia numero 21 di Dybala. Che di sicuro diventerò la più venduta nel giro di poco tempo.