Dybala punzecchia Lautaro e si prepara a giocare: “Sabato ci prendiamo San Siro…”

AS ROMA NEWS – A scaldare la vigilia del big match di San Siro ci pensa Paulo Dybala, nuovo valore aggiunto della Roma e di Mourinho.

Nelle ultime ore la Joya è rientrato nella Capitale, e oggi l’argentino sarà a disposizione di Mourinho a Trigoria. Probabile che il calciatore possa giocare titolare contro l’Inter, club che lo aveva cercato con insistenza in estate prima di virare su Lukaku (assente contro i giallorossi).

Stando a quanto riferisce il sito alfredopedulla.com, l’attaccante giallorosso ha punzecchiato il connazionale Lautaro Martinez nel corso del ritiro con l’Argentina, dicendogli: “Adesso ci prendiamo San Siro”.

Parole che lasciano presagire la chiara volontà di Dybala di essere in campo sabato sera contro l’Inter. Oggi Mourinho parlerà a quattrocchi con l’argentino per conoscere le sue sensazioni, e poi deciderà se mandarlo in campo dal primo minuto.

Fonte: alfredopedulla.com