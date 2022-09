“ON AIR!” – PIACENTINI: “Se sabato Dybala non gioca sabato me la prendo con tutti”, FERRETTI: “La Roma senza lui perderebbe più dell’Inter senza Lukaku”, AGRESTI: “Abraham? Mi sembra un problema di testa, non di fisico”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se Dybala non gioca contro l’Inter non è perchè non è in condizione per non aver ha giocato due settimane. Se non dovesse farcela, credo che non scenderebbe in campo per evitare qualche guaio maggiore…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sabato ci vorrebbe una bella esplosione di Zaniolo, San Siro il campo lungo, grosso, lui è veloce, forte…io non la vedo malissimo. Il mistero Dybala? E’ solo per i giornali. Io mi stupirei se non giocasse. Ma dai su, gioca…”

David Rossi (Rete Sport): “Ma perchè Dybala non dovrebbe giocare sabato? Se non dovesse giocare, mi piacerebbe sentire le parole di Mourinho… Inter-Roma arriva all’inizio di un lungo sprint di 12 partite in 44 giorni, ed essendo un big match il risultato può indirizzare il mood delle prossime giornate. Roma-Betis è ancora più decisiva, se non vinci comprometti non solo il primo posto, ma rischi di mettere anche in pericolo anche il passaggio agli ottavi. Sabato spero che finisca la tarantella di Mourinho che saluta San Siro, i cori e tutto il resto…anzi, spero che lo faccia ma dopo che la Roma ha vinto due a zero…

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se Dybala non gioca io me la prendo con tutti…Con chi l’ha mandato, con lui che è voluto andare, con chi non lo ha trattenuto… Lui sabato deve giocare, ce lo ha detto lui che non ha giocato per evitare che si fermasse un mese. Poi Scaloni c’ha detto che lui avrebbe voluto giocare con l’Argentina, e allora perchè non dovrebbe giocare con la Roma? C’è poco da fare… Roberto Mancini dice che chi ha sbagliato dovrebbe chiedere scusa? Ma allora perchè non lo fa lui per non averci portato al Mondiale…vabbè…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il primo arbitro donna in Serie A? E’ un evento importante in un ambiente maschilista, commentato da uomini spesso anche loro stessi maschilisti…Se una donna sbaglia, è più facile farle insulti fisici o a dirle che fa dei lavori molto produttivi… Ma anche quando insultano l’uomo, alla fine si offendono le donne, dicendogli che la moglie lo tradisce oppure prendendosela con la mamma… Però piano piano quante cose sono cambiate negli anni, forse ci si può arrivare a una integrazione totale. Non vorrei mai essere lei, pensate che ansia, tutti che ti guardano e che ti giudicano, pensate che personalità deve avere questa ragazza…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La Roma senza Dybala perderebbe più dell’Inter senza Lukaku, perchè la rosa dei nerazzurri è ancora più importante di quella dei giallorossi. Attenzione che Dzeko è stato ed è ancora un grande giocatore. L’Inter senza Brozovic perde tanto, c’è Asllani ma parliamo di due categorie diverse anche se l’ex Empoli era stato definito come nuovo fenomeno del calcio mondiale solo perchè lo aveva preso l’Inter… L’Inter sabato sarà molto diversa da quella progettata da Marotta e Inzaghi a inizio anno, ma resta comunque una squadra molto forte, mentre la Roma a parte Wijnaldum dovrebbe essere quella titolare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Bisognerà vedere come sta Dybala, ora farà degli ulteriori esami. Dovrebbe esserci ottimismo sulle sue condizioni per quello che ha detto Scaloni, e io mi aspetto che sia disponibile per l’Inter. Ma se non vuoi rischiare, puoi anche portarlo in panchina, lui è uno leggero e può entrare bene anche a partita in corso… Abraham? Ho la sensazione che abbia perso tranquillità. Sbaglia delle giocate tecniche che uno con i suoi piedi non dovrebbe sbagliare. Mi sembra un problema di testa, non mi sembra che abbia problemi fisici…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho a Dybala lo fa giocare anche con le stampelle…Bisogna capire se lui si è allenato in gruppo con l’Argentina, se lo ha fatto, come fa Mourinho a rinunciare a uno come Dybala, penso sia l’ultima cosa che gli passi per la testa…Abraham? E’ in un momento difficile, non è in condizioni eccezionali, lo si vede dai controlli di palla sbagliati. Evidentemente deve trovare la giusta condizione, e il fatto che non abbia giocato neanche un minuto in una nazionale che ha ancora Sterling la dice lunga. Magari però trova un bel gol, e non un tap-in, e cambia tutto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala? Mourinho cercherà di capire bene soprattutto parlandoci. Solo valutazioni che si fanno faccia a faccia. E’ ovvio che con lui in campo hai un grande vantaggio, la partita è importante, ma lo è anche il prosieguo del campionato e non puoi rischiare niente. Non averlo per le prossime partite sarebbe veramente pericolosa…Io pensavo che Abraham dopo il gol alla Juventus avrebbe cambiato marcia, e invece sta sbagliando tanti gol, avrebbe potuto già essere a cinque o sei gol. Lo vedo spesso con le mani in testa, e questo non è un bel segnale…”

Redazione Giallorossi.net

