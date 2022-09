Il pugno duro di Mancini, ecco i cinque giocatori sotto esame (e due sono giallorossi…)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “La Nazionale va amata di più”. Il messaggio di Roberto Mancini, corroborato dalle parole rilasciate ieri su comportamenti sbagliati e scuse da fare al gruppo, sarebbe indirizzato a cinque giocatori in particolare.

Tra questi, scrive il portale del Corriere dello Sport, ci sarebbero due giocatori della Roma e due della Lazio. Dopo l’onta subita con la Macedonia del Nord e l’esclusione dal Mondiale è stata introdotta la linea del rigore e di tolleranza zero verso quei giocatori che non mettono l’Italia al primo posto.

Tra questi ci sarebbero Nicolò Zaniolo e il suo amico Moise Kean, rei di aver abbandonato Coverciano il 30 maggio scorso, due giorni prima della Finalissima con l’Argentina in circostanze non chiarissime e imprecisate. A questo si sarebbe aggiunto, dopo la trasferta di Wembley il caso dei laziali Lazzari e Zaccagni, uniti nella richiesta di lasciare il ritiro per motivi fisici.

Tutti e quattro non sono stati convocati per la doppia sfida con Inghilterra e Ungheria. Un segnale forte, slegato da infortuni, condizioni di forma o rendimento. Non sarebbero stati chiamati in qualsiasi caso. Ma secondo Corrieredellosport.it, anche Lorenzo Pellegrini sarebbe tra i calciatori a cui Mancini avrebbe lanciato un segnale dopo il suo recente forfait alla Nazionale per un problema al flessore.

Fonte: Corrieredellosport.it