Dybala raddoppia: con lui in campo la Roma vola. E con Abraham è nata una coppia

AS ROMA NEWS – Tutti pazzi per Dybala. A Trigoria sono tutti innamorati di lui: Josè Mourinho, che parla senza mezzi termini di lui come di un giocatore diverso dagli altri, i compagni di squadra, che lo hanno eletto a leader indiscusso della Roma, e i Friedkin, che ora vogliono rinnovargli il contratto.

Ma è sul campo di calcio che Paulino fa la differenza: quando c’è lui la squadra vola. I numeri parlano chiarissimo: con la Joya a disposizione la Roma ha una media punti altissima, 2,3 a partita, mentre senza l’argentino la media crolla a 1,2.

Nelle sei partite disputate senza di lui per infortunio la Roma è riuscita a portare a casa solamente due vittorie (Sampdoria e Verona), poi un pari (Sassuolo) e tre sconfitte (Napoli, Lazio e Atalanta). Nelle dodici partite disputate da Dybaka in campionato oltre ai sette gol e le ventisette azioni create, sono arrivate otto vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta contro l’Udinese.

E se prima c’era la netta impressione che oltre a Dybala ci fosse poco, ora sta nascendo una coppia con Tammy Abraham, il giocatore che l’anno scorso fece innamorare i tifosi della Roma a suon di gol. C’è un rapporto che decolla anche fuori del rettangolo di gioco e che, se è vero che l’argentino è chiaramente la stella della squadra, questi non perde occasione per far capire che il centravanti è il suo partner di riferimento.

E nessuno ha un rapporto di assist più paritario. Dal loro feeling sono arrivati cinque gol, così come quelli fra Kvaratskhelia e Osimhen, oppure tra Milinkovic-Savic e Immobile, ma in questi due ultimi casi il rapporto è totalmente squilibrato visto che si tratta addirittura di un 4-1 (per il nigeriano) e un 5-0 (per l’azzurro). Invece Dybala e Abraham cominciano a dividersi le reti come i nuovi gemelli del gol.

Per certi versi, sembra quasi un modo per ritrovare l’antico. Un attaccante alto e forte fisicamente che fa coppia con uno più rapido e bravo tecnicamente. Insomma, se vogliamo, sembra essere ritornati ai tempi di Edin Dzeko e Mohamed Salah. E se pensiamo al palmares che i due hanno conquistato, può essere che il nuovo tandem possa portare fortuna.

