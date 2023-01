Lo strano esordio di Solbakken: zero giocate

NOTIZIE AS ROMA – Arrivato a Roma come l’ennesimo salvatore patria di un attacco asfittico, Ola Solbakken deve ancora giocare il suo primo pallone con la maglia della Roma.

E’ stato infatti decisamente strano il suo esordio da calciatore giallorosso, scrive oggi il Corriere della Sera: in campo nei minuti finali di Roma-Fiorentina, l’attaccante norvegese ha stabilito subito un primato, anche se decisamente singolare. Quello di non aver mai giocato un pallone.

In un paio di circostanze l’ha sfiorato o addirittura toccato, ma parlare di una «giocata» vera e propria è eccessivo. Al punto che nei report stilati dai siti che si occupano di monitorare la prestazione di ogni singolo calciatore, Solbakken ha collezionato una serie infinita di 0. Zero in tutto, tranne che nei minuti giocati: 6.

Tutto questo, sia chiaro, non per colpa sua. Colpa, se mai, dell’andamento della partita. E dei pochi minuti a disposizione. Ola si è prodigato per dare comunque una mano ai compagni, ha corso e rincorso avversari ma non è riuscito a fare una giocata.

Sarà per la prossima volta, sicuro. Quando avrà più minutaggio, forse anche maggiore confidenza con i nuovi compagni e così potrà dimostrare perché la Roma l’ha portato nella Capitale.

Fonte: Corriere della Sera