Zaniolo, polemiche e dubbi sull’assenza di domenica. Mou pensa di tenerlo in panchina contro lo Spezia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non c’è mai un momento di pace per Nicolò Zaniolo, nuovamente finito nel mirino dei giornali che oggi gettano dubbi su quanto accaduto nei giorni scorsi.

Il 22, beccato dai fischi dell’Olimpico durante la partita di Coppa Italia contro il Genoa, era uscito dal campo molto nervoso, tanto che lo stesso Mourinho ha dovuto pubblicamente difenderlo lanciando un appello alla tifoseria, invitandola a non prendersela con il calciatore, ma semmai con il tecnico.

Chi si aspettava una reazione in campo contro la Fiorentina è rimasto deluso: Zaniolo ha dato forfait a poche ore dal match: il 22 sarebbe stato colpito da un’influenza intestinale che gli avrebbe impredito di giocare contro i viola.

Il condizionale è d’obbligo, almeno secondo Leggo: la defezione di domenica scorsa sarebbe infatti avvolta da dubbi. Con Mourinho che ora pensa di tenerlo in panchina contro lo Spezia nel prossimo impegno di campionato, confermando Bove a centrocampo e rilanciando l’attacco formato da Dybala e Abraham.

Fonte: Leggo