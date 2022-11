Dybala-Roma, si lavora al prolungamento fino al 2026 senza più clausola rescissoria

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma al lavoro per Dybala. Per recuperarlo magari anche prima della pausa per il Mondiale. Ma anche e soprattutto per trattenerlo ancora a lungo a Trigoria.

Il club giallorosso, scrive il portale tuttomercatoweb.com, è al lavoro per eliminare la clausola rescissoria di 20 milioni di euro dal contratto della Joya prevista nell’accordo formalizzato la scorsa estate.

L’intenzione della società sarebbe poi quella di procedere con il rinnovo dell’attaccante argentino. Nelle intenzioni di Tiago Pinto c’è infatti un prolungamento di contratto fino al 2026, con relativo aumento d’ingaggio.

Come al solito sarà decisiva la volontà del calciatore. Dybala a Roma si trova benissimo, e sarà fondamentale garantirgli una squadra sempre più di alto profilo per convincerlo a restare.

Fonte: Tuttomercatoweb.com