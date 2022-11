I Friedkin preparano un’altra sorpresa: Olimpico tutto colorato di giallorosso per il derby

AS ROMA NEWS – I Friedkin preparano un’altra sorpresa per i tifosi della Roma: stando a quanto scrive l’edizione odierna de La Repubblica, il club sta lavorando a un’idea, in stato avanzato, che però non è ancora ufficiale. Quella di colorare di giallorosso tutto o quasi lo stadio Olimpico.

Come sempre, una immagine scenografica per celebrare il derby sarà organizzata e finanziata dal tifo organizzato della curva e solo nello spazio della curva. Stavolta, però, ce ne dovrebbe essere anche un’altra (il condizionale è obbligatorio, perché il progetto non è stato ancora deliberato). Una scenografia coreografica ideata, sostenuta e realizzata dalla società. E che copra tutto il resto dell’Olimpico – esclusa ovviamente la curva Nord – in un unico abbraccio cromatico.

Ovviamente, l’ideazione (che già esisterebbe) è top secret: l’unica certezza è la composizione con una serie di “bandierine” – ma forse sarebbe meglio parlare di cartoncini colorati – ovviamente gialle e rosse, che dovrebbero comporre un mosaico lungo tutto l’impianto.

Poi, l’immagine di richiamo sarebbe ovviamente affidata alla curva, che però è autonoma e si è mossa per conto proprio, senza interagire con la società. A volere questa iniziativa sarebbero stati direttamente i proprietari, Dan e Ryan Friedkin, che alla partita con la Lazio tengono particolarmente.

