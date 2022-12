Dybala segna il rigore, i giocatori della Roma esultano (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’Argentina si è da poco laureata campione del Mondo, battendo in finale la Francia di Mbappè ai rigori dopo una gara tiratissima e piena di emozioni.

Anche la Roma ha seguito il match dal ritiro in Portogallo, facendo il tifo per l’Albiceleste non fosse altro per la presenza del compagno di squadra Paulo Dybala.

L’attaccante giallorosso, entrato nel finale dei tempi supplementari, è stato uno dei rigoristi e ha realizzato il suo penalty contribuendo alla vittoria finale dei suoi.

Al gol di Dybala sono seguito gli applausi dei giocatori della Roma, come testimonia il video appena pubblicato dal club giallorosso sui suoi canali social.