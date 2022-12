L’Argentina è campione del Mondo: battuta la Francia ai rigori dopo una partita pazzesca. Dybala a segno dal dischetto

AS ROMA NEWS – E’ trionfo argentino al Mondiale del Qatar. Battuta la Francia nella finalissima giocata oggi dopo una partita incredibile, bellissima e combattutissima e che resterà di sicuro nella storia del calcio.

Primo tempo dominato dall’albiceleste, che impone subito un ritmo forsennato al match: qualità e pressing asfissiante le armi messe in campo da Messi e compagni, che hanno chiuso la frazione in vantaggio di due gol.

La sblocca proprio Leo Messi, l’uomo più atteso: Di Maria scappa via a Dembele che stende maldestramente lo juventino, e dal dischetto il 10 argentino è implacabile. La Francia accusa il colpo ma non riesce a reagire, e così sono sempre i sudamericani a fare la partita fino al gol del raddoppio: azione magistrale tutta di prima finalizzata da Di Maria con un perfetto sinistro.

Deschamps, sotto shock, cerca di dare una scossa ai suoi cambiando Dembele e un perplesso Giroud prima dell’intervallo, inserendo Kolo Muani e Thuram. Ma la frazione si chiude sul 2 a 0 per l’Argentina.

Nella ripresa i transalpini non sembrano in grado di scuotersi, con l’Argentina che controlla il match. Poi Scaloni decide di togliere Di Maria, il migliore in campo fino a quel momento, per inserire Acuna: una mossa conservativa che non dà i risultati sperati. La Francia cresce lentamente e trova il momento di svolta a dieci dal termine: Otamendi stende in area Kolo Muani, l’arbitro assegna il rigore che Mbappè, evanescente fino a quel momento, realizza con freddezza.

Passa appena un minuto e arriva il gol del clamoroso 2 a 2: l’attaccante del PSG duetta con Thuram e poi lascia partire un destro potente e angolato che batte ancora Lloris. La Francia ci crede e insiste sulle ali dell’entusiasmo, ma nel finale è Messi a sfiorare il gol partita.

Si va ai supplementari, con le due squadre che ci provano senza fare calcoli. E anche nell’extra time succede di tutto: Messi trova il gol del 3 a 2 che sembra decidere la finale, ma la Francia mai doma trova il pareggio con Mbappè, ancora su rigore dopo un netto fallo di mano di Montiel in area. Scaloni inserisce Dybala a pochi minuti dalla fine in previsione dei penalty.

E infatti, nonostante le continue emozioni, la finale viene decisa ai rigori: segnano Mbappè e Messi, segna anche Dybala, sbagliano Coman e Tchouameni. Decisivo il tiro dal dischetto di Montiel: fa festa l’Argentina, che torna a vincere un Mondiale dopo troppi anni. E’ il trionfo di Leo Messi, che oggi ha dato spettacolo insieme all’altro giocatori più forte del mondo, Kylian Mbappè.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini