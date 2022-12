La Roma U18 vince nettamente il derby: Lazio battuta a Trigoria 3 a 0, doppietta di Misitano

AS ROMA NEWS – La Roma Under 18 ha battuto nettamente i pari età della Lazio col punteggio di tre a zero nel derby di campionato disputato oggi a Trigoria.

Una partita senza storia, con la squadra del tecnico Tuğberk Tanrıvermiş che supera agevolmente quella di Salvatore D’Urso.

Apre le marcature Misitano al 23esimo di gioco, pochi minuti dopo è Cichella a raddoppiare. A inizio ripresa arriva la doppietta di Misitano a chiudere i conti.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-2-3-1) : Razumejevs; Cavacchioli (80′ Bah), Plaia, D’Aprile, Mannini (90’+4 Boldrini); De Angelis, Cichella [C]; João Costa (62′ Nardozi), Graziani (62′ Marazzotti), Bolzan (C) (90’+4 Natale); Misitano (80′ Tarantino).

A disp.: Mengucci (GK), Karagiorgis, Polletta.

All.: Tanrıvermiş.

SS LAZIO (4-3-1-2) : Polidori; Cannatelli, Zazza, Petta, Milani (58′ Casonato); Di Porto (65′ Napolitano), Nazzaro (C), Sardo (58′ Bigonzoni); Oliva (78′ Giubrone); Brasili (58′ Bigotti), Rossi (58′ Reddavide).

A disp.: Ierardi (GK), Petrucci, Di Venanzio.

All.: D’Urso.

Arbitro: Sig. Alessandro Silvestri di Roma 1.

Assistente 1: Sig. Gianmarco Macripò di Siena.

Assistente 2: Sig. Angelo Spoletini di Rieti.

Marcatori: 23′ Misitano (AS Roma), 32′ Cichella (AS Roma), 47′ Misitano (AS Roma).

Ammoniti: 31′ Petta (SS Lazio), 45′ Graziani (AS Roma), 85′ Napolitano (SS Lazio).

Espulsi: nessuno.