Roma e Mou sempre più giù: nuovi malumori e vecchi vizi, serve una scossa

AS ROMA NEWS – Roma scarica e senza gioco. Addirittura involuta, peggiorata rispetto a quella vista contro il Torino prima della pausa. Nonostante si trattasse solo di un’amichevole, la prima delle tre in programma in questo mini ritiro portoghese, lo 0-3 subito dal Cadice, penultimo in Liga, fa rumore. E non tanto per il risultato, quanto per la prestazione preoccupante della squadra.

Giocatori molli, in ritardo di preparazione, poco convinti di quello che fanno e senza entusiasmo. Insomma, l’esatto contrario di quello che aveva detto Mourinho ai canali della Roma prima della partenza per l’Algarve.

I vizi sono gli stessi: la mancanza di gioco, di qualità, e l’incapacità dell’attacco di segnare. Anche contro il Cadice la Roma ha prodotto quasi nulla, se non un tiro centrale di Abraham e qualche conclusione di Volpato. Pochissimo. Ai vecchi problemi si aggiungono il nervosismo palesato dalla squadra, e la mancanza di un secondo portiere, visto che Svilar non ha dato le risposte che ci si aspettavano. Senza contare le voci su Mourinho, che non contribuiscono di certo a migliorare la situazione.

L’allenatore dal canto suo è insoddisfatto per una preparazione atletica che arriva in ritardo rispetto agli altri club. La tournée in Giappone, scelta per scopi commerciali, ha fatto posticipare anche il ritiro della squadra e adesso il tecnico e il suo staff sono costretti ad accelerare il lavoro per arrivare pronti alla ripresa del campionato contro il Bologna.

E così ieri Mourinho ha alzato i ritmi e l’intensità dell’allenamento. Spera che domani sera contro il Casa Pia si veda ben altro in campo rispetto allo spettacolo offerto contro il Cadice. Il campionato si avvicina, serve invertire subito una rotta presa nella direzione sbagliata.

