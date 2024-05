Dybala, senza Champions cosa fai? Atletico Madrid e Arabia Saudita in pressing sulla Joya

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – I due giocatori più forti della Roma potrebbero lasciare Trigoria alla fine di questa stagione molto complicata, che ha visto la squadra lottare fino all’ultimo per raggiungere i suoi obiettivi che però rischiano di sfuggire di mano proprio nelle ultime giornate.

Il primo è Romelu Lukaku, arrivato a Roma tra l’entusiasmo della gente e ora destinato a fare ritorno (momentaneo) al Chelsea per via dei costi insostenibili per le casse del club capitolino, specie ora che non si potrà più usufruire dei vantaggi del Decreto crescita.

Ma a lasciare Trigoria rischia di essere anche Paulo Dybala, nuovamente al centro delle voci di mercato ma anche di qualche malumore della piazza per il suo ennesimo problema fisico che lo ha messo ko proprio nel momento cruciale della stagione romanista.

Dal primo luglio tornerà d’attualità la clausola rescissoria, occhio dunque a possibili sorprese. Specie quelle provenienti dalla Spagna: l’Atletico Madrid è pronto a farsi avanti versando i 12 milioni necessari per liberare la Joya, e a quel punto sarà il calciatore a decidere se cedere o meno alle avances di Simeone.

Anche l’Arabia Saudita sembra intenzionata a tentare Dybala: gli arabi, a caccia dei migliori campioni (specie quelli a fine carriera), sono pronti a far tremare i polsi dell’attaccante con una proposta di quelle irrifiutabili. A quel punto l’argentino dovrà decidere se continuare la sua avventura nel calcio che conta o, al pari di tanti colleghi, lasciarsi irretire dai milioni sauditi. Senza la Champions League, la tentazione di lasciare la Roma sarebbe più forte.

Fonti: Mundo Deportivo / Corriere dello Sport

