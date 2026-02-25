Dybala senza pace: il ginocchio lo tormenta e Oriana spinge per l’addio

Non c’è tregua per Paulo Dybala. Il ginocchio sinistro continua a condizionarlo e, al di là di qualsiasi via libera medico, la decisione sull’eventuale presenza domenica sera contro la Juventus spetterà solo a lui. I segnali, però, non sono incoraggianti, racconta oggi La Repubblica. 

L’argentino ha saltato sia l’allenamento sia l’amichevole di ieri contro il Montespaccato, chiusa con un 4-0 per i giallorossi. Lavoro differenziato, corsa a parte e distanza dal gruppo: un quadro che racconta prudenza e incertezza.

Intanto, dall’Argentina continuano a rimbalzare indiscrezioni su un possibile ritorno in patria. In prima fila ci sarebbe il Boca Juniors, il club legato al mito di Diego Maradona e all’amicizia con Leandro Paredes, che starebbe spingendo per riunire alla Bombonera la coppia campione del mondo. Un’ipotesi descritta come concreta.

A pesare sul futuro romano c’è anche la posizione di Oriana Sabatini. La moglie di Dybala, che in passato si era opposta a un trasferimento in Arabia Saudita, ora guarda con decisione all’Argentina. Nell’ultima intervista rilasciata a Resumido, Oriana ha spiegato le sue difficoltà legate alla maternità lontano dal proprio contesto linguistico e professionale, sottolineando come il suo pubblico non sia a Roma.

Nella Capitale restano il contratto in essere, da 8,5 milioni di euro netti a stagione, e un apprezzamento tecnico mai messo in discussione. Il tema rinnovo, però, non è mai stato affrontato. Sul tavolo c’è l’offerta del Boca Juniors, che non andrebbe oltre i 2 milioni annui.

Il giocatore, intanto, prende tempo: a 32 anni l’Europa rappresenta ancora una tentazione, con l’idea di strappare un ultimo contratto nel calcio che conta. Molto dipenderà dagli equilibri familiari e, soprattutto, dalle condizioni fisiche.

Fonte: La Repubblica

    • Più che altro spero che non voglia deludere Oriana. Le donne hanno sempre ragione, accontentala in modo da dare un alibi alle tue vedove.
      Scherzi a parte, penso che la As Roma, anche se non lo diranno mai espressamente ti avrà fatto capire che la tua avventura in casa giallorossa finisce quest anno. L unica ipotesi sarebbe quella dov’è uno staff medico di alta affidabilità ti abbia assicurato che è perfettamente guarito e può giocare tranquillamente 35 partite l anno per 90 minuti.
      Per quello visto fino ad oggi direi che basta e avanza per un grandissimo Ciaone.
      A proposito, il tuo sostituto, Baldanzi ( DDR) , sta facendo il fenomeno a Genova, lo hanno soprannominato il nuovo Messi.

    • Una curiosità.. il “contesto linguistico” lo capisco, quello professionale bho.
      Che lavoro fa sta donna?

  3. Di sicuro i soldi che prende in 1 anno da noi non li prenderebbe in Argentina nemmeno se giocasse fino ai 50…ma ormai con quello che ha guadagnato può tranquillamente ritirarsi nel suo paese e vivere tranquillamente fino alla prossima vita!
    Vera o no questa notizia, io considero che una coppia non dovrebbe mai intromettersi nella vita professionale dell’altra, perlomeno non mettergli pressione addosso, bensì aiutarla a pensare con obiettività.

  6. Se vai in Argentina per quella cifra… allora direi che se ti accontenti così a questo punto puoi rimanere anche alla Roma e rinnovare, ovviamente verresti anche gestito al meglio e impiegato come surplus quando l’allenatore ha bisogno del tuo aiuto, e non giocare tutte le partite intere , cosi si allungherà anche la tua carriera e sarai più utile alla Roma dando il meglio di te stesso , senza troppi stress…

  8. Paulo riprenditi e vinciamo insieme l’Europa League che ti hanno rubato!! se ci dobbiamo salutare chiudiamo il cerchio e facciamolo bene!!

  10. coi soldi accumulati da parte aivoglia a garantire vita decente fino ai nipoti di Diba…pensa come campano i lavoratori normali! insomma ci salutiamo e grazie per averci divertito

  11. Se po’ di che pa..e?! Fai na vita da regina in una delle città più belle del mondo e te potresti permette de trasferì mezza Buenos Aires a Roma ! Se non te sta più bene manco questo allora fate fagotto e tornatevene in Argentina che tanto tu marito ultimamente qua ce sta in vacanza !!

  12. La sig.ra Oriana con i soldi che prende il marito può sopportare molto comodamente la sua solitudine. Il problema semmai che Dybala continua ad essere vittima di infortuni e ogni anno è peggio da cui ne discende che malgrado l’affetto di tutti la Roma chiuderà il rapporto a fine giugno. Speriamo comunque che riesca a giocare qualche partita prima del fine stagione.

  13. Il suo pubblico non è a Roma, ma in che senso? Oltre a stare su Instagram dalla mattina alla sera, che fa ‘sta qua?
    Bho, comunque Orià magna tranquilla che a Giugno Paulo è libero.
    A malincuore, ma è così.

