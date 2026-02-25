Dybala senza pace: il ginocchio lo tormenta e Oriana spinge per l’addio

Non c’è tregua per Paulo Dybala. Il ginocchio sinistro continua a condizionarlo e, al di là di qualsiasi via libera medico, la decisione sull’eventuale presenza domenica sera contro la Juventus spetterà solo a lui. I segnali, però, non sono incoraggianti, racconta oggi La Repubblica.
L’argentino ha saltato sia l’allenamento sia l’amichevole di ieri contro il Montespaccato, chiusa con un 4-0 per i giallorossi. Lavoro differenziato, corsa a parte e distanza dal gruppo: un quadro che racconta prudenza e incertezza.
Intanto, dall’Argentina continuano a rimbalzare indiscrezioni su un possibile ritorno in patria. In prima fila ci sarebbe il Boca Juniors, il club legato al mito di Diego Maradona e all’amicizia con Leandro Paredes, che starebbe spingendo per riunire alla Bombonera la coppia campione del mondo. Un’ipotesi descritta come concreta.
A pesare sul futuro romano c’è anche la posizione di Oriana Sabatini. La moglie di Dybala, che in passato si era opposta a un trasferimento in Arabia Saudita, ora guarda con decisione all’Argentina. Nell’ultima intervista rilasciata a Resumido, Oriana ha spiegato le sue difficoltà legate alla maternità lontano dal proprio contesto linguistico e professionale, sottolineando come il suo pubblico non sia a Roma.
LEGGI ANCHE – Dybala, parla la mamma di Oriana: “E’ lei che vuole andarsene da Roma, si sente sola”
Nella Capitale restano il contratto in essere, da 8,5 milioni di euro netti a stagione, e un apprezzamento tecnico mai messo in discussione. Il tema rinnovo, però, non è mai stato affrontato. Sul tavolo c’è l’offerta del Boca Juniors, che non andrebbe oltre i 2 milioni annui.
Il giocatore, intanto, prende tempo: a 32 anni l’Europa rappresenta ancora una tentazione, con l’idea di strappare un ultimo contratto nel calcio che conta. Molto dipenderà dagli equilibri familiari e, soprattutto, dalle condizioni fisiche.
LEGGI ANCHE – Totti: “Dybala non può giocare punta, non ha il fisico…”
Fonte: La Repubblica
portatevi appresso pre pellegrini grazie
Più che altro spero che non voglia deludere Oriana. Le donne hanno sempre ragione, accontentala in modo da dare un alibi alle tue vedove.
Scherzi a parte, penso che la As Roma, anche se non lo diranno mai espressamente ti avrà fatto capire che la tua avventura in casa giallorossa finisce quest anno. L unica ipotesi sarebbe quella dov’è uno staff medico di alta affidabilità ti abbia assicurato che è perfettamente guarito e può giocare tranquillamente 35 partite l anno per 90 minuti.
Per quello visto fino ad oggi direi che basta e avanza per un grandissimo Ciaone.
A proposito, il tuo sostituto, Baldanzi ( DDR) , sta facendo il fenomeno a Genova, lo hanno soprannominato il nuovo Messi.
magari il nuovo Messi..as! ci può anche stare
Una curiosità.. il “contesto linguistico” lo capisco, quello professionale bho.
Che lavoro fa sta donna?
si si, è ora che il tuo fardello non pesi più sulla Roma!”! Addio e grazie.
Di sicuro i soldi che prende in 1 anno da noi non li prenderebbe in Argentina nemmeno se giocasse fino ai 50…ma ormai con quello che ha guadagnato può tranquillamente ritirarsi nel suo paese e vivere tranquillamente fino alla prossima vita!
Vera o no questa notizia, io considero che una coppia non dovrebbe mai intromettersi nella vita professionale dell’altra, perlomeno non mettergli pressione addosso, bensì aiutarla a pensare con obiettività.
penso che non se ne dovrebbe parlare neanche più
Arrivederci. È stato bello, ciao.
Se vai in Argentina per quella cifra… allora direi che se ti accontenti così a questo punto puoi rimanere anche alla Roma e rinnovare, ovviamente verresti anche gestito al meglio e impiegato come surplus quando l’allenatore ha bisogno del tuo aiuto, e non giocare tutte le partite intere , cosi si allungherà anche la tua carriera e sarai più utile alla Roma dando il meglio di te stesso , senza troppi stress…
Andate e moltiplicatevi. Grazie Paulo, adiós!!!
Paulo riprenditi e vinciamo insieme l’Europa League che ti hanno rubato!! se ci dobbiamo salutare chiudiamo il cerchio e facciamolo bene!!
andava fatta la pulizia del ginocchio dopo Roma Milan e sarebbe rientrato a metà Marzo però almeno avevi una data certa
Pure ortopedici ci sono su ‘sto sito!
vabbè con un pò di acqua e sapone si può fare anche adesso…
coi soldi accumulati da parte aivoglia a garantire vita decente fino ai nipoti di Diba…pensa come campano i lavoratori normali! insomma ci salutiamo e grazie per averci divertito
Se po’ di che pa..e?! Fai na vita da regina in una delle città più belle del mondo e te potresti permette de trasferì mezza Buenos Aires a Roma ! Se non te sta più bene manco questo allora fate fagotto e tornatevene in Argentina che tanto tu marito ultimamente qua ce sta in vacanza !!
La sig.ra Oriana con i soldi che prende il marito può sopportare molto comodamente la sua solitudine. Il problema semmai che Dybala continua ad essere vittima di infortuni e ogni anno è peggio da cui ne discende che malgrado l’affetto di tutti la Roma chiuderà il rapporto a fine giugno. Speriamo comunque che riesca a giocare qualche partita prima del fine stagione.
Il suo pubblico non è a Roma, ma in che senso? Oltre a stare su Instagram dalla mattina alla sera, che fa ‘sta qua?
Bho, comunque Orià magna tranquilla che a Giugno Paulo è libero.
A malincuore, ma è così.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.