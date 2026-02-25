Dybala senza pace: il ginocchio lo tormenta e Oriana spinge per l’addio

Non c’è tregua per Paulo Dybala. Il ginocchio sinistro continua a condizionarlo e, al di là di qualsiasi via libera medico, la decisione sull’eventuale presenza domenica sera contro la Juventus spetterà solo a lui. I segnali, però, non sono incoraggianti, racconta oggi La Repubblica.

L’argentino ha saltato sia l’allenamento sia l’amichevole di ieri contro il Montespaccato, chiusa con un 4-0 per i giallorossi. Lavoro differenziato, corsa a parte e distanza dal gruppo: un quadro che racconta prudenza e incertezza.

Intanto, dall’Argentina continuano a rimbalzare indiscrezioni su un possibile ritorno in patria. In prima fila ci sarebbe il Boca Juniors, il club legato al mito di Diego Maradona e all’amicizia con Leandro Paredes, che starebbe spingendo per riunire alla Bombonera la coppia campione del mondo. Un’ipotesi descritta come concreta.

A pesare sul futuro romano c’è anche la posizione di Oriana Sabatini. La moglie di Dybala, che in passato si era opposta a un trasferimento in Arabia Saudita, ora guarda con decisione all’Argentina. Nell’ultima intervista rilasciata a Resumido, Oriana ha spiegato le sue difficoltà legate alla maternità lontano dal proprio contesto linguistico e professionale, sottolineando come il suo pubblico non sia a Roma.

Nella Capitale restano il contratto in essere, da 8,5 milioni di euro netti a stagione, e un apprezzamento tecnico mai messo in discussione. Il tema rinnovo, però, non è mai stato affrontato. Sul tavolo c’è l’offerta del Boca Juniors, che non andrebbe oltre i 2 milioni annui.

Il giocatore, intanto, prende tempo: a 32 anni l’Europa rappresenta ancora una tentazione, con l’idea di strappare un ultimo contratto nel calcio che conta. Molto dipenderà dagli equilibri familiari e, soprattutto, dalle condizioni fisiche.

Fonte: La Repubblica