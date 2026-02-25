Soulè fa progressi: ecco il trattamento che lo farà tornare al top

La parola d’ordine per Matias Soulé è prudenza. Dopo l’esperienza di Napoli, dove giocare si è rivelato controproducente, il giovane centrocampista ha deciso di fermarsi per affrontare con attenzione il problema alla pubalgia.
Con il via libera dello staff tecnico e medico, scrive oggi Il Messaggero, Soulé ha intrapreso un percorso di trattamento rigenerativo avanzato, finalizzato a “riparare” il tessuto connettivo danneggiato, ridurre l’infiammazione e alleviare il dolore cronico.
L’intervento non si è limitato al solo supporto del club: l’argentino ha affiancato al protocollo specialistico un lavoro mirato con il proprio osteopata, seguendo un programma personalizzato che in poco più di dieci giorni ha già dato segnali positivi: Mati sta molto meglio.
La tabella di marcia prevede un ritorno graduale in gruppo e, nei prossimi giorni, una seduta completa per testare le condizioni fisiche e valutare la piena disponibilità per il campo. Il giocatore e la Roma sperano di potercela fare a convocare l’argentino per la sfida contro la Juventus.
Fonte: Il Messaggero
Soule ha avuto un calo fisico evidente, avere un giocatore a mezzo servizio non so quanto sia utile, ci sta forzarlo con la Juve ma poi deve riposare fino a quando non sta bene perché in campo ne ha risentito troppo.
El Flaco, Dybala, Soule… non voglio essere frainteso…
Ho sempre ammesso di non essere ammaliato da questo giocatore che considero una riserva nella mia Roma ideale ma la domanda che faccio è questa : Baldanzi è stato acquistato come vice Dybala, parole di DDR, quindi presumo come ala/esterno alto , sotto punta a Dx. A memoria ha giocato sempre spezzoni di partita e quasi sempre al posto di Pelllegrini , anche lui a mio parere sacrificato in un ruolo non suo, rende molto di più a Dx, con questo non voglio difendere assolutamente Pellegrini, sia chiaro. Baldanzi, ho visto highlights nel Genova è schierato a Dx, ha mandato in visibilio i tifosi genoani che l hanno ribattezzato il nuovo Messi. È ovvio che ci sono giocatori che si esaltano su piazze piccole sentendosi apprezzati e faticano ad affermarsi in squadre di più alto standing ma su di lui qualche dubbio sul suo impiego l ho sempre avuto.
Comunque, il vice Dybala, è ancora ns anche se, continuando così, il riscatto mi sembra cosa certa.
Ero un sostenitore di Baldanzi, ma sono rimasto sconcertato non da un punto di vista tecnico, quanto relativo alla personalità. In pratica, giocando con noi si limitava alla giocata facile, senza mai provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo. A Genova non avendo compagni di grande livello ha magari deciso di provare qualcosa in più e almeno alla prima partita ci è riuscito. Si vede che a livello ambientale le squadre di vertice non fanno per lui. Tutto qui. Mentre Venturino ha dimostrato sin dalla prima giocata di non avere timori reverenziali, cosa che potrebbe favorirne l’affermazione in giallorosso.
lo stesso discorso con Venturini ,nn tutti i giocatori posso stare in grandi club
