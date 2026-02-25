Soulè fa progressi: ecco il trattamento che lo farà tornare al top

La parola d’ordine per Matias Soulé è prudenza. Dopo l’esperienza di Napoli, dove giocare si è rivelato controproducente, il giovane centrocampista ha deciso di fermarsi per affrontare con attenzione il problema alla pubalgia.

Con il via libera dello staff tecnico e medico, scrive oggi Il Messaggero, Soulé ha intrapreso un percorso di trattamento rigenerativo avanzato, finalizzato a “riparare” il tessuto connettivo danneggiato, ridurre l’infiammazione e alleviare il dolore cronico.

L’intervento non si è limitato al solo supporto del club: l’argentino ha affiancato al protocollo specialistico un lavoro mirato con il proprio osteopata, seguendo un programma personalizzato che in poco più di dieci giorni ha già dato segnali positivi: Mati sta molto meglio.

La tabella di marcia prevede un ritorno graduale in gruppo e, nei prossimi giorni, una seduta completa per testare le condizioni fisiche e valutare la piena disponibilità per il campo. Il giocatore e la Roma sperano di potercela fare a convocare l’argentino per la sfida contro la Juventus.

