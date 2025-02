DYBALA SHOW, ROMA AVANTI

AS ROMA NEWS – La Roma c’è. Dybala pure. La corsa in Europa League prosegue, con i giallorossi che battono il Porto all’Olimpico e si guadagnano gli ottavi di finale. Decisiva la spinta del tifo romanista, capace di trascinare i ragazzi oltre le difficoltà, ma soprattutto la classe di un campione, a cui sono bastati una manciata di minuti per ribaltare una partita che si era improvvisamente complicata.

Il Porto, paradossalmente, ha giocato una gara migliore ieri, lontano dal Do Dragao, ma ha dovuto arrendersi alla maggiore qualità della Roma, che ai punti ha strameritato la qualificazione. Ma nel 3 a 2 di ieri ci sono state diverse insidie nella partita dei giallorossi. A cominciare dalla splendida rovesciata di Omorodion, complice un grave errore di Svilar, che ha portato avanti i lusitani a metà della prima frazione.

La Roma, dopo un iniziale smarrimento, ha saputo venirne fuori alla grande, trascinata da un Dybala formato Europa: l’argentino segna due gol splendidi duettando prima con Shomurodov e poi con Konè. Il Porto vacilla e rischia di capitolare prima dell’intervallo, ma Diogo Costa prima e Otavio poi salvano la porta. Nella ripresa arriva la svolta definitiva: Eustaquio cade nella provocazione di Paredes e reagisce colpendolo sul petto a palla lontana. Il Porto resta in dieci e sembra non crederci più. La Roma costruisce tante chance per chiudere la partita, ma sembra quasi adagiarsi sulla situazione di vantaggio e finisce per rischiare la beffa: Omorodion coglie il palo dopo un errore di Ndicka.

Ranieri decide di fare i cambi e la mossa si rivela azzeccata: Pisilli, appena entrato, trova l’inserimento giusto in area avversaria e batte Diogo Costa su assist del solito, inesauribile Angelino. La gara è chiusa, ma la Roma continua ad attaccare in cerca del quarto gol, facendo arrabbiare Ranieri: il Porto trova spazi per ripartire e nel finale arriva l’autogol di Rensch, fortunatamente fuori tempo massimo. La Roma va avanti: oggi alle 13 saprà se sulla sua strada ci sarà l’Athletic Bilbao, una delle favorite alla vittoria finale, o la Lazio, in quello che sarebbe un derby europeo da brividi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini