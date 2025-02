Oggi alle 13 il sorteggio a Nyon: Lazio o Athletic Bilbao negli ottavi

AS ROMA NOTIZIE – Oggi a Nyon, alle ore 13, la Roma scoprirà l’avversaria agli ottavi di finale di Europa League, in programma il 6 e 13 marzo. Dall’urna possono uscire Lazio o Athletic Bilbao.

Se i giallorossi dovessero pescare gli spagnoli, la sfida con i biancocelesti sarebbe possibile solo in finale. In caso contrario, agli ottavi di finale andrebbe in scena il primo derby europeo nella storia della Capitale. Appuntamento dunque alle ore 13, con il consueto live qui su Giallorossi.net, per sapere quale sarà l’avversaria della Roma agli ottavi.