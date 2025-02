Kluivert: “A Roma ho capito che non è scontato giocare titolare. Gli addi di Di Francesco e Monchi non mi hanno aiutato, ma ho solo bei ricordi”

NOTIZIE AS ROMA – L’ex attaccante giallorosso Justin Kluivert ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ala olandese, che ora sta vivendo una stagione d’oro al Bournemouth, ha parlato anche del passato alla Roma. Ecco le sue parole:

Roma è stata la sua prima esperienza dopo aver lasciato l’Ajax: cosa ha imparato?

“Davvero tanto. A Roma ho vissuto per la prima volta da solo, in un paese straniero: è stato come entrare nel mondo degli adulti. Anche in campo: all’Ajax ero sempre uno dei migliori e giocavo di continuo, a Roma ho capito che non è scontato essere in campo ogni partita. Quando sono arrivato, l’allenatore (Di Francesco, ndr) dopo poco è cambiato. E Monchi, il dt che mi aveva voluto, è andato via dopo sei mesi. Sono cose che non mi hanno aiutato, ma mi hanno permesso di imparare molto. Ho solo ricordi positivi”.

James Pallotta, patron della Roma al suo arrivo, la paragonò ad Allen Iverson.

“Paragone meraviglioso. Lui però è un’icona che ha cambiato l’Nba, io non ho cambiato il calcio”.

