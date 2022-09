Dybala si allena sulla cyclette con l’Argentina: lo scatto fa discutere (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala sembra non avere grossi problemi e già si allena con l’Argentina, anche se solo svolgendo defaticante sulla cyclette.

Lo scatto del centrocampista argentino intento a svolgere la seduta in palestra piuttosto sorridente insieme a campioni del calibro di Messi, ha fatto il giro dei social raccogliendo reazioni contrastanti tra il tifo giallorosso.

Se da una parte infatti c’è soddisfazione nel vedere il calciatore in buone condizioni e nell’aver scongiurato il rischio di un lungo stop, dall’altra c’è anche chi ha manifestato un po’ di malumore per la scelta dell’attaccante di non giocare contro l’Atalanta, mettendosi però a disposizione della nazionale.

Con il Mondiale alle porte infatti ci si domanda se Dybala abbia preferito risparmiarsi in vista della chiamata dell’Argentina. Il timore inoltre è che il giocatore, pur di non tirarsi indietro con l’Albiceleste, possa scendere in campo con la sua nazionale, rischiando di farsi male sul serio e compromettere le prossime gare con la maglia della Roma.

Mou intanto incrocia le dita e spera di riavere l’argentino in perfetta forma per il prossimo impegno contro l’Inter. L’allenatore non si aspettava che Dybala partisse per l’America dopo il fastidio accusato nel riscaldamento di Roma-Atalanta, ma sa quanto sia importante per l’argentino vestire la maglia del suo paese e ha accettato la decisione senza problemi. Il rientro della Joya nella Capitale è previsto per il 28 settembre.

Giallorossi.net – F. Turacciolo