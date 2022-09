Pellegrini lascia il ritiro azzurro e torna a Trigoria: al suo posto convocato Frattesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto come previsto: Lorenzo Pellegrini ha appena lasciato il ritiro azzurro per fare ritorno a Trigoria.

Il capitano giallorosso è stato valutato dallo staff azzurro dopo il problema al flessore accusato nel corso di Roma-Atalanta di domenica scorsa, ed è stato deciso di rimandarlo a casa.

Al suo posto Mancini ha convocato Davide Frattesi, calciatore nel mirino di Tiago Pinto che però non è riuscito a raggiungere la Capitale per via delle alte richieste del Sassuolo.

Pellegrini comincerà subito le terapie del caso per provare a tornare il prima possibile in gruppo. Le due settimane di pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali dovrebbero permettergli di rientrare in tempo per Inter-Roma, gara in programma il prossimo primo ottobre.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini